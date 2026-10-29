Elicopter prăbușit în Bosnia și Herțegovina: trei morți și mai mulți răniți. Martorii spun că aeronava s-a rotit în aer înainte de impact

Elicopterul s-a prăbușit în apropiere de Brcko, în timpul unei operațiuni de rutină

Accidentul a avut loc în jurul orei locale 16:00, în localitatea Gorice, lângă orașul Brcko, aflat la aproximativ 180 de kilometri nord de Sarajevo, iar conform televiziunii publice Federalna, elicopterul avea 15 persoane la bord și trei oameni au murit, în timp ce alții au fost răniți. Răniții au fost duși la spital.

Comandamentul EUFOR de la Sarajevo a confirmat incidentul într-un comunicat, precizând că una dintre aeronavele sale s-a prăbușit în zona Brcko, în timpul unei misiuni de rutină.

„EUFOR poate confirma că astăzi s-a produs un accident în timpul unei operațiuni de rutină în zona Brcko, ducând la prăbușirea uneia dintre aeronavele sale”, a transmis comandamentul, potrivit AFP.

În prima sa comunicare, EUFOR nu a precizat dacă printre victime se aflau militari. Forța europeană a anunțat însă că niciun civil nu a fost rănit și că accidentul nu a provocat pagube infrastructurii civile.

Martorii spun că elicopterul s-a învârtit în aer înainte să cadă

Potrivit Klix.ba, aeronava implicată în accident era un elicopter ICH-47F Chinook aparținând armatei italiene. Publicația a difuzat și fotografii în care aparatul poate fi văzut complet distrus după prăbușire.

Martorii citați de Klix.ba au relatat că elicopterul a început să se învârtă în aer înainte de a cădea, însă cauza acestei mișcări și împrejurările exacte în care s-a produs accidentul nu au fost stabilite.

Primarul orașului Brcko, Sinisa Milic, a confirmat ulterior bilanțul de trei morți și mai mulți răniți, într-o declarație pentru postul de televiziune RTRS din Republika Srpska.

Mai multe publicații locale au relatat că printre persoanele aflate la bord s-au numărat membri ai echipajului care au murit sau au fost răniți. AFP a precizat că nu a putut verifica imediat aceste informații nici cu poliția regională din Brcko, nici cu reprezentanții EUFOR. Potrivit Klix.ba, toate victimele erau de naționalitate italiană.

EUFOR anunță că s-a demarat o anchetă pentru stabilirea cauzelor prăbușirii

Comandamentul forței europene a anunțat că va investiga accidentul și că va comunica informații suplimentare după stabilirea faptelor.

„EUFOR va desfășura o anchetă completă și amănunțită asupra acestui incident și va furniza informații suplimentare de îndată ce faptele vor fi stabilite și la momentul potrivit”, a transmis organizația.

Elicopterul participa la o operațiune de rutină a EUFOR, misiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, cunoscută oficial sub numele de Operațiunea Althea. Aceasta are rolul de a supraveghea implementarea componentei militare a Acordului de la Dayton, semnat în 1995, care a pus capăt războiului din Bosnia.

EUFOR menține câteva sute de militari în țară. Deocamdată, informațiile comunicate public nu stabilesc cauza prăbușirii elicopterului, iar ancheta anunțată de comandament urmează să clarifice circumstanțele accidentului.