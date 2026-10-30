„Umărul pe care poate să plângă după școală”. Drama tăcută a copiilor rămași acasă, în timp ce părinții muncesc în străinătate

În spatele banilor trimiși lunar acasă se ascunde adesea o realitate despre care se vorbește prea puțin. Pentru mulți copii, plecarea mamei sau a tatălui la muncă în străinătate înseamnă luni sau chiar ani de absență, dor și momente importante trăite la distanță.

Un studiu realizat de Salvați Copiii România în cadrul campaniei „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe” arată că 35,7% dintre părinții români care lucrează în străinătate și au copiii rămași în țară consideră că relația cu aceștia a devenit mai distantă după plecare. Unul din trei părinți recunoaște că nu vorbește cu copilul în fiecare zi.

Cercetarea relevă un aspect trist care iese la iveală chiar prin vocea părinților. Unul dintre aceștia mărturisește: „Eu îl iubesc mult și abia aștept să mă întorc la el. Este greu aici, dar ne descurcăm cum se poate”. Intrebat însă ce îi lipsește copilului ssău cel mai mult, răspunsul este dezarmant: „Umărul pe care poate să plângă când se întoarce de la școală”.

Copiii pierd mai mult decât prezența fizică a părinților

Datele arată că părinții sunt conștienți de efectele separării. Nu mai puțin de 40,5% cred că celui mic îi lipsește cel mai mult timpul petrecut împreună, iar 31,3% spun că lipsesc afecțiunea și dragostea manifestate direct. Alți părinți vorbesc despre absența sprijinului în problemele de zi cu zi și despre imposibilitatea de a participa la momente importante din viața copiilor.

Mai puțin de patru din zece părinți consideră că reușesc să ofere sprijin emoțional copilului de la distanță. Există și părinți într-un procent important și îngrijorător (15%) care spun că propriul copil nici măcar nu mai apelează la ei atunci când are nevoie de ajutor.

Relația cu școala se rupe odată cu plecarea

Una dintre concluziile cele mai îngrijorătoare ale studiului este legată de educație. Mai bine de unul din doi părinții aflați în străinătate, 54,2%, au pierdut contacul direct cu școala sau grădinița copilului.

Mai mult, 15% recunosc că se implică puțin sau deloc în deciziile legate de educație, 17% în cele privind sănătatea copilului. De asemenea, aproximativ 25% dintre părinții plecași la muncă peste hotare spun că participă foarte puțin la alegerea activităților extrașcolare sau la discuțiile despre prietenii și relațiile copiilor.

O despărțire care durează ani

Migrația pentru muncă nu mai este de mult o soluție temporară. Studiul arată că 55% dintre părinții intervievați se află în străinătate de cel puțin trei ani, iar unul din patru este plecat de peste cinci ani. Doar 11% sunt plecați de cel mult șase luni.

Distanța fizică este principalul obstacol invocat de părinți pentru o implicare mai mare în viața copiilor, fiind menționată de aproape 80% dintre respondenți. Programul de muncă și costurile deplasărilor în România completează lista dificultăților.

De ce s-ar întoarce acasă

În ciuda greutăților, familia rămâne principalul motiv pentru care mulți români s-ar întoarce în țară. 41,7% dintre părinții intervievați spun că intenționează să revină definitiv în România în următorii ani. Motivația cea mai puternică este dorința de a fi din nou alături de copil și familie, invocată de 85,4% dintre aceștia. Pe locul al doilea se află posibilitatea de a găsi un loc de muncă suficient de bine plătit în România.

Potrivit Gabriela Alexandrescu, președinte executiv al Salvați Copiii România, păstrarea legăturii dintre părinte și copil este esențială, indiferent de distanța care îi desparte.

Un apel video de câteva minute nu înlocuiește prezența părintelui

Poate că de aceea concluzia studiului este și cea mai simplă: pentru un copil, un apel video de câteva minute nu înlocuiește prezența părintelui, dar îi poate aminti că este iubit și că nu a fost uitat.

Scopul proiectului a fost creşterea gradului de conştientizare a părinţilor români care muncesc în alte state cu privire la nevoile copiilor rămaşi acasă, necesitatea menţinerii comunicării cu aceştia şi cu persoanele în grija cărora au rămas copiii şi a legăturii cu comunitatea de proveniență.

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate copiilor, părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând din 2010.

Serviciile de consiliere psihologică și juridică pot fi accesate prin linia telefonică 021.224.24.52 și prin platforma www.copiisinguriacasa.ro.