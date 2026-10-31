„Happy Halloween” cu The Prodigy la Castelul Bran. Trupa a fost în România astă vară la Rockstadt Extreme Fest 2026

Membrii trupei s-au filmat în curtea și în interiorul Castelului Bran și în împrejurimi, pe tema din Matroushka Waltz de James Brett, o piesă instrumentală de pe albumul „Casa bântuită”. 

Ana Dima
„Happy Halloween” cu The Prodigy la Castelul Bran. Trupa a fost în România astă vară la Rockstadt Extreme Fest 2026

The Prodigy în concert

Membrii trupei s-au filmat în curtea și în interiorul Castelului Bran și în împrejurimi, pe tema din Matroushka Waltz de James Brett, o piesă instrumentală de pe albumul „Casa bântuită”. 

Trupa britanică The Prodigy pe Facebook a marcat sărbătoarea de Halloween printr-o postare a unui scurtmetraj filmat la Castelul Bran.

 

Membrii trupei s-au filmat în curtea și în interiorul Castelului Bran și în împrejurimi, pe tema din Matroushka Waltz de James Brett, o piesă instrumentală de pe albumul „Casa bântuită”.

Ca și Charlie Ottley, care a promovat România de Halloween, membrii trupei spun că au „iubit dintotdeauna România”, care e mai mult decât povești cu vampiri, dar că au fost să-i verifice castelul lui Dracula.

Cu umor, ei spun că au mai multe în comun cu Dracula decât s-ar crede, pentru că nici unii, nici alții nu suportă soarele.

Și, tot precum Dracula, au „un program destul de neobișnuit”: muncesc cel mai bine când ceilalți dorm.

Iar la apus, și ei și el se duc la muncă, se încheie povestea The Prodigy la Castelul Bran.

The Prodigy a concertat în România începând din 1995, iar până astăzi, 31 octombrie 2026, a avut nouă apariții înregistrate în țară.

Primul concert, cel din 1995, a avut loc la Sala Polivalentă și, potrivit presei vremii, trupa ar fi primit 40.000 de dolari.

Concertul programat în 2023 la Shine Festival, Romexpo, a fost anulat. Ar fi fost prima apariție în România după moartea lui Keith Flint, în 2019.

Ultima lor apariție a fost chiar anul acesta, la Rockstadt Extreme Fest.

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2 comentarii

  2. ne kkm in americanisme… maine-poimaine o sa sarbatoriti si ziua lu’ Cristofor Columb, de sarbatori religioase crestin-ortodoxe aproape nu mai e un articol in fitzuica asta, in special de zilele de Sfinti… in schimb evenimente evangheliste, catolice si alte schisme tot timpu’.

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