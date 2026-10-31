Andreea Marin a revenit cu explicații despre declarațiile sale privind „pretențiile” tinerilor la primul interviu de angajare și spune că vorbele i-au fost răstălmăcite și scoase din context.

Fosta „zână” de la „Surprize, surprize” spune că nu a spus niciodată că angajații ar trebui să muncească fără să fie plătiți.

Andreea Marin a vorbit despre experiența sa profesională în cadrul evenimentului „Permis de Antreprenor”, unde a criticat candidații care, încă de la primul interviu, vor să afle ce beneficii le oferă angajatorul, de la locul de parcare până la telefon și computer.

În opinia sa, unii dintre aceștia pun prea mult accent pe condițiile oferite înainte să demonstreze că au competențele necesare pentru postul respectiv.

Pentru a-și susține punctul de vedere, fosta prezentatoare TV a povestit că, la începutul carierei, a acceptat să lucreze gratuit luni de zile pentru a obține o șansă de angajare.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic. Deci, iertați-mi franchețea, dar eu știu cum am lucrat gratuit la început, luni de zile și mi s-a spus de la început: «O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul».

Și nu că am rămas… Am tras pe brânci, am tras cu toții și cu toții am ajuns oameni pe picioarele noastre, cu business-uri în ziua de astăzi și oameni care știm ce vrem și n-am stat că muream de foame și că n-aveam de ales. Aveam de ales. Am stat pentru că voiam să dovedim ceva și am dovedit și am învățat”, a povestit Andreea Marin la Permis de antreprenor.

Declarațiile au ajuns pe TikTok, unde numeroși utilizatori au atras atenția că întrebările despre salariu și condițiile de muncă sunt firești, iar faptul că un candidat se află la început de drum nu înseamnă că își poate permite să lucreze gratuit.

După reacțiile apărute în mediul online, Andreea Marin a publicat un mesaj pe social media în care a explicat contextul afirmațiilor sale. Vedeta a susținut că un fragment de câteva secunde dintr-o discuție mai amplă nu redă întregul mesaj și le-a reproșat celor care au comentat că nu s-au informat înainte de a-și forma o opinie.