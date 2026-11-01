Un bărbat din Cugir propune izolarea caselor cu pământ în loc de polistiren. Cum funcționează grădina verticală de pe peretele casei sale

Mihai Oltean, din Cugir, cultivă legume într-o grădină verticală amenajată pe peretele și pe acoperișul propriei case. Ridicat în numai trei zile și cu bani puțini, sistemul a dat rezultate neașteptate, cu plante care au trecut de doi metri, potrivit Antena3.

Legume pe verticală, nu în ghivece aliniate

Dacă într-o grădină obișnuită legumele stau în ghivece așezate în șir, sistemul gândit de Mihai Oltean se sprijină pe suprafața verticală a casei. Pe acest perete cresc și ardei, care au ajuns să depășească doi metri.

De ce plantele de pe perete s-au dezvoltat mai bine

Nici autorul experimentului nu se aștepta la asemenea rezultate. El a constatat că plantele de pe perete au crescut mai bine decât cele din grădina clasică sau de pe acoperiș, iar pentru asta are mai multe explicații.

„Au crescut neașteptat de bine, surprinzător de bine, comparativ cu cei din grădină sau cu cei de pe acoperiș. Am mai multe teorii. În primul rând, solul are o umiditate constantă, pentru că apa nu se poate evapora. A doua teorie este că temperatura solului este destul de constantă.

De o parte este casa, care ține temperatura constantă, iar pe cealaltă parte este stratul de plexiglas, care se încălzește”, a spus acesta, arată sursa citată.

Locuința, gândită ca sursă de hrană și energie

Proiectul pornește de la ideea că pereții unei case pot fi mai mult decât elemente de construcție, devenind suprafețe pe care se pot cultiva alimente, potrivit sursei citate. În plus, sistemul ar putea păstra mai stabile temperatura și umiditatea din jurul rădăcinilor.

Grădina verticală este doar unul dintre experimentele prin care Mihai Oltean urmărește ca propria casă să producă deopotrivă hrană și energie.

Prin proiectul din Cugir, el testează cum pot fi folosite pentru legume suprafețe care, de regulă, rămân necultivate. Rezultatele de până acum, mai ales plantele de peste doi metri, l-au motivat să continue.

Pământ în loc de polistiren

Dincolo de partea agricolă, Mihai Oltean consideră că o astfel de grădină aduce beneficii și casei, de la un consum mai mic de apă până la o izolare termică mai bună.

„Sunt niște avantaje imense dacă cultivăm legume pe pereți, pe lângă cele agricole. De exemplu, ne ajută să izolăm casa. Toate casele au nevoie de izolare termică. Ce ar fi dacă am izola casele cu un strat de 10 cm de pământ, în loc de 10 cm de polistiren? Ar fi un avantaj foarte mare. Un alt avantaj ar fi consumul redus de apă”, conchide bărbatul.

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