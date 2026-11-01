Câștigau aproape 100.000 de euro pe an, dar au vândut tot și au plecat în altă țară

Milioane de oameni se plâng că au venituri mai mari decât generațiile anterioare, dar simt că au tot mai puțin timp și tot mai puțină liniște.

Povestea lui Ricardo Parata și a lui Krysti-Glory Gallo, dată publicității de Daily Mail, a atras atenția tocmai pentru că mulți se regăsesc în ea. Cei doi locuiau pe Gold Coast, una dintre cele mai căutate zone din Australia, aveau doi copii, trei surse de venit și câștigau împreună între echivalentul a aproape 100.000 de euro. Și totuși, simțeau că nu mai reușesc să țină pasul cu costul vieții.

La un moment dat, și-au dat seama că ceva nu este în regulă

Nu a fost vorba despre un faliment și nici despre vreo concediere. A fost ceva mult mai banal.Ceva ce li se întâmplă și multor români.

S-au surprins că se uită pe carduri înainte de cumpărăturile obișnuite. Au realizat că aproape fiecare decizie importantă era dictată de creditul ipotecar și de grija facturilor.

În 2023 își cumpăraseră o casă, însă mai aveau de rambursat aproximativ 600.000 de dolari australieni. Când au făcut calculele pe termen lung, au descoperit că valoarea totală a locuinței ar putea ajunge la aproape 1,3 milioane de dolari australieni până la finalul perioadei de creditare.

În același timp, cheltuielile familiei depășeau 120.000 de dolari australieni pe an. Pentru a susține acest ritm, Ricardo lucra două joburi, inclusiv în weekenduri și în timpul nopții.

„Nu vrem să mai trăim doar pentru a ne plăti creditul ipotecar”, au explicat cei doi.

Decizia care le-a schimbat viața

În loc să caute un salariu mai mare, au ales să schimbe regulile jocului. Așa că au decis să vândă casa din Australia, să achite creditul și să se mute din țară. Locul ales? Italia.

Mai exact, Lucca, în Toscana, una dintre cele mai apreciate regiuni ale țării. Acolo au cumpărat deja o casă cu trei dormitoare în valoare de 205.000 de euro. Iar ciudățenia vine acum. Nu doar că au decis să se mute de la capătul lumii în Europa, ci că au cumpărat o casă ăe care nu au văzut niciodată în realitate înainte de achiziție.

E drept că, înainte să semneze, au analizat fotografii, documente, videoclipuri și au participat la vizionări online. Au mers până acolo încât au rugat câțiva localnici găsiți pe net să filmeze împrejurimile și străzile din zonă. Dar, totul de la distanță. Adică de la mii de km.

Explicația lor? Pentru ei adevărata miză nu era casa. Ei nu voiau mai mulți bani. Spre deosebie de mulți oameni, ei nu și-au dorit mai mulți bani. Și-au dorit altă viață, mai mult timp pentru familie, pentru copii și pentru lucrurile simple pe care au impresia că le-au pierdut pe drum. „Nu vrem să câștigăm mai mult. Vrem să ne bucurăm de viață”, spun ei.

O întrebare pe care și-o pun tot mai mulți oameni

Povestea acestui cuplu nu este doar despre Australia sau despre Italia. Este despre întrebarea care apare tot mai des în multe familii: cât din viață merită sacrificat pentru a susține un anumit nivel de trai? Unii cred că trebuie să muncească mai mult. Alții, că trebuie să cheltuiască mai puțin.

Pentru Ricardo Parata și Krysti-Glory Gallo, răspunsul a fost să plece la mii de kilometri distanță și să înceapă de la zero.