Sky News a prezentat o investigație video din orașul Oleşkî, situat în regiunea Herson. O echipă condusă de jurnalistul Stuart Ramsay a primit acces exclusiv la centrul de control al dronelor care aparține unei unități ucrainene. Imaginile difuzate arată cum trupele ruse au adus echipament militar greu și muniție pe durata armistițiului, sub umbrela misiunii umanitare.

Sky News subliniază că operațiunile rusești nu au legătură cu evacuarea locuitorilor. Vehiculele blindate grele au apărut pe străzi, iar soldații ruși au transportat saci voluminoși în case și clădiri cu subsoluri. De asemenea, camerele dronelor au surprins militari ruși care manipulau cutii albe, acțiuni considerate nejustificate de către autorii reportajului.

Un alt aspect detaliat de Sky News implică morga spitalului din localitate. Televiziunea britanică a filmat un camion în care rușii au încărcat peste 30 de cadavre ambalate în saci albi. Jurnalistul Stuart Ramsay a relatat că localnicii resping varianta unor decese naturale.

Trupele ruse au refuzat să le permită locuitorilor să își îngroape apropiații. Jurnaliștii britanici anticipează absența unor anchete oficiale cu privire la aceste morți suspecte.

Avantajul militar obținut de trupele ruse

Comandantul Brigăzii 34 de Infanterie Marină a Ucrainei, Dmitro Pulineț, a confirmat pentru Sky News intensificarea mișcărilor militare inamice. El a explicat că, înainte de acest armistițiu, militarii ruși nu aveau posibilitatea să circule liber prin oraș.

„Nici ziua, nici noaptea, nici pe vreme rea. Acum au această posibilitate. Și în ultimele câteva zile această mișcare a avut loc constant, atât ziua, cât și noaptea”, a declarat comandantul ucrainean pentru postul de televiziune.

Unitatea comandată de Pulineț a observat că inamicul a repus în funcțiune sistemele de artilerie și a recucerit poziții pierdute anterior. Rușii au efectuat rotația personalului, au adus forțe proaspete, rezerve de combustibil și au sporit mijloacele de recunoaștere aeriană.

„Pe de o parte, aceasta este o misiune umanitară cu adevărat importantă, deoarece este esențial să se evacueze populația civilă din orașul Oleşkî, iar acest lucru ar fi trebuit făcut mai devreme. Pe de altă parte, acest lucru ne va crea multă bătaie de cap atunci când încetarea focului se va încheia, coloanele umanitare vor pleca și vor începe operațiunile de luptă pentru brigadă”, a adăugat ofițerul ucrainean în interviul pentru Sky News.

Contextul armistițiului din Oleşkî

Regimul de încetare a focului în districtul Oleşkî a intrat în vigoare la 27 octombrie, ora 3:00 dimineața, și a expirat la 1 noiembrie, ora 22:59. Această pauză operațională a facilitat o misiune umanitară de evacuare. Inițiativa a beneficiat de implicarea personală a primei-doamne a SUA, Melania Trump.

Traseul de evacuare aprobat a traversat teritoriile Rusiei și Belarusului. La 31 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat finalizarea cu succes a procedurii. Toți cetățenii ucraineni evacuați au trecut granița de stat și au ajuns în siguranță în regiunea Cernihiv.