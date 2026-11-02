Milioanele din spatele Târgului de Crăciun din București. Firme abonate la contracte cu statul vor noi bani de la PMB

PMB pregătește Târgul de Crăciun din Piața Constituției prin două contracte în valoare totală de aproape 5,3 milioane de lei. Nouă firme au depus oferte, printre acestea numărându-se societăți care au primit, de-a lungul anilor, milioane de lei prin achiziții directe de la instituții publice. Unele au colaborat frecvent cu Proedus și Creart, două instituții desființate între timp. Evenimentul urmează să înceapă pe 27 noiembrie.

Potrivit unei analize publicate de București.ro, printre firmele înscrise se află și trei societăți menționate într-un raport al Expert Forum din 2020. Documentul analiza atribuirea repetată a unor contracte publice pentru Muzeul Copiilor, proiect finanțat în timpul administrației Firea.

Pentru ediția a XIX-a a Târgului de Crăciun, Direcția Generală Arte și Evenimente Urbane București a lansat două proceduri de achiziție. Prima, din 14 octombrie, vizează organizarea evenimentului și are o valoare estimată la 2,9 milioane de lei. A doua, lansată pe 19 octombrie, privește serviciile de sonorizare, lumini, video și scenotehnică, pentru circa 2,39 milioane de lei.

Două firme concurează pentru organizarea Târgului de Crăciun

Pentru contractul de 2,9 milioane de lei au depus oferte Rafanelli Events LTD și Multimedia Film SRL.

Rafanelli Events LTD este înregistrată în Ruse, Bulgaria, și este reprezentată în România de Adrian Cristian Brumar. Acesta a deținut Tehno Art Solutions SRL, societate care a furnizat servicii și produse mai multor instituții publice. Firma a intrat în faliment în februarie 2025. Brumar figurează și printre asociații Tehno Art Media SRL, alături de Tehno Art Solutions. Această societate apare ca inactivă fiscal și nu a mai depus bilanțuri de aproape zece ani, conform datelor prezentate de București.ro.

Cealaltă firmă, Multimedia Film SRL, este deținută de Andrei Măinescu și Bogdan Ioan Santea. Societatea a obținut 45 de contracte prin achiziție directă de la Proedus și Creart, în valoare cumulată de 6,3 milioane de lei. Dintre acestea, 30 de contracte, însumând 4,3 milioane de lei, au fost atribuite de Proedus. Alte 15 contracte, de aproximativ două milioane de lei, au provenit de la Creart.

Cele două instituții au fost desființate de administrația condusă de Ciprian Ciucu, pe fondul criticilor privind eficiența lor. Atribuțiile au fost preluate de Arte și Evenimente București, instituția care gestionează actualele proceduri de achiziție.

Firma care va câștiga contractul de organizare va trebui să pregătească infrastructura târgului, inclusiv elementele aflate deja în proprietatea municipalității.

Primăria dispune de 133 de căsuțe din lemn, 39 de mese pentru zonele de alimentație publică, patru porți de acces, un brad de Crăciun și casa lui Moș Crăciun. La acestea se adaugă tuneluri luminoase, decorațiuni și alte instalații. Toate vor trebui transportate din depozitul de la Jilava, verificate și reparate, acolo unde este necesar. La finalul evenimentului, firma organizatoare va avea obligația să le demonteze și să le transporte înapoi.

Opt firme vor contractul pentru lumini și sonorizare. Unele au încasat milioane de la instituțiile Capitalei

Pentru cel de al doilea contract, au fost depuse opt oferte. Printre participanți se află firme care au mai organizat evenimente publice în București sau în alte orașe.

360 Revolution SRL, societate înființată în 2007 de Sebastian Ghiță, este una dintre acestea. În prezent, firma este controlată majoritar de Iulian Daniel Buduluș. Între 2018 și iunie 2026, compania a primit 71 de contracte prin achiziție directă, în valoare totală de peste 6,8 milioane de lei. Dintre acestea, 3o de contracte, de peste 4,1 milioane de lei, au proveniy de la instituții subordonate PMB.

Creart i-a atribuit contracte de 2,15 milioane de lei, iar Proedus 1,22 milioane de lei. Firma a mai primit aproape 650.000 de lei de la ARCUB. În 2020, Proedus i-a atribuit un contract de 834.000 de lei pentru organizarea proiectului „Muzeul Copiilor”. Compania a mai lucrat și pentru Târgul de Crăciun, primind în 2018 un contract de aproximativ 162.000 de lei.

Backstage Production Group International SRL figurează, de asemenea, printre ofertanți. Societatea, ai cărei beneficiari reali sunt Andrei Marian și Geanina Gabriela Popea, a obținut 127 de contracte directe în ultimii opt ani, în valoare de peste 7,8 milioane de lei. Firma a primit deja un contract de peste 222.000 de lei de la Arte și Evenimente București, pentru închirierea unor utilaje. În 2022, Backstage Production Group International și 360 Revolution s-au asociat pentru organizarea Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Cele două firme au depus singura ofertă la procedura organizată de ANCOM și au obținut două contracte în valoare cumulată de peste 41 de milioane de lei.

Promax Print SRL, deținută de Sonia-Antoaneta și Cătălin Piloff, se numără printre societățile cu cele mai multe achiziții directe. Din 2018, firma a primit 307 contracte, în valoare totală de aproximativ 11 milioane de lei. Printre principalii beneficiari ai serviciilor sale s-au numărat Creart, Opera Comică pentru Copii și Teatrul Ion Creangă. Promax Print, 360 Revolution și Multimedia Film sunt cele trei firme menționate într-un raport Expert Forum din 2020. Organizația atrăgea atenția asupra atribuirii repetate a unor contracte directe pentru Muzeul Copiilor către un grup restrâns de societăți.

Five’s International SRL este o altă companie cu încasări importante din contracte publice. Administrată de Sorin Dănescu, firma îl are printre asociați și pe Ionuț Dolănescu. În ultimii opt ani, societatea a primit 61 de contracte directe, în valoare de 13,8 milioane de lei. Cea mai mare parte a banilor a venit de la Creart, care i-a atribuit 37 de contracte, în valoare cumulată de 11,1 milioane de lei.

Pe lista ofertanților se mai află 2218World Production Network SRL, deținută de Ana Maria Botezatu. Firma a obținut 34 de contracte directe în ultimii șapte ani, în valoare de aproape 3,2 milioane de lei. Peste 87% din sumă a provenit de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii Sibiului”.

Loud Music Entertainment SRL, deținută de Costin Dragoș Banu, a primit 24 de contracte directe din 2018, în valoare de 2,5 milioane de lei. Aproximativ 68% din această sumă a venit de la Centrul Cultural „Ștefan Iordache” din Sectorul 5, în perioada în care primar era Daniel Florea.

Live Rental Group SRL, deținută de Călin și Constantin Cărămășan, a obținut 22 de contracte directe în ultimii opt ani. Valoarea cumulată depășește 1,6 milioane de lei. Unul dintre cele mai importante contracte din București a fost atribuit de ARCUB, în 2023, pentru organizarea evenimentelor B-FIT in the Street și „Primăria Deschisă”.

A opta societate înscrisă este Rafanelli Events LTD, firma din Bulgaria care participă și la prima procedură de achiziție.