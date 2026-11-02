Marius Lazurca, interviu pentru The Daily Signal. Consilierul prezidențial, de acord cu Trump privind responsabilitatea Europei pentru propria securitate

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a efectuat o vizită oficială la Washington. Cu acest prilej, reprezentantul președintelui Nicușor Dan a acordat un interviu publicației The Daily Signal. Consilierul președintelui a subliniat necesitatea aprofundării parteneriatului strategic dintre cele două state. Lazurca a evidențiat decalajul dintre cooperarea militară, ajunsă la un nivel ridicat, și stadiul relațiilor economice bilaterale.

El a explicat că succesul din domeniul apărării trebuie reprodus în economie. Consilierul a indicat sectoare precum energia, transporturile, noile tehnologii și producția de echipamente militare drept zone prioritare de interes.

„Sunt aici pentru a le spune interlocutorilor mei americani că relaţia noastră strategică a adus multe beneficii ambelor părţi, dar a venit momentul să fim mai ambiţioşi. Este timpul să ne intensificăm angajamentele reciproce în sectoare esențiale pentru țările noastre”, a declarat Lazurca.

Energia reprezintă principalul domeniu vizat pentru atragerea de capital american.

„A venit momentul să corectăm această asimetrie. […] România este deschisă pentru afaceri. Poate părea o glumă, dar nu este chiar o glumă. Ne place să forăm”, a subliniat consilierul, cu referire directă la proiectul offshore de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră.

Viziunea asupra securității și politica lui Donald Trump

Reprezentantul Administrației Prezidențiale a abordat pe larg tema securității regionale. El a confirmat acordul Bucureștiului cu solicitările președintelui american Donald Trump referitoare la cheltuielile militare ale aliaților europeni. Lazurca a amintit că România alocă anul acesta 3,7% din Produsul Intern Brut pentru apărare și securitate, peste pragurile convenite anterior.

„Noi, în România, considerăm că securitatea națională este o responsabilitate națională. În această privință, am considerat și considerăm în continuare că președintele Trump a avut dreptate când a spus că Europa ar trebui să își asume responsabilități mai mari pentru propria securitate”, a argumentat oficialul de la București.

El a reamintit orientarea istorică a românilor, marcată de rezistența anticomunistă și de așteptarea ajutorului occidental. Această experiență a generat un sentiment proamerican constant în rândul populației, lipsit de opoziție politică internă pe acest subiect.

Războiul din Ucraina și presiunile asupra Republicii Moldova

În privința conflictului de la graniță, Lazurca a reafirmat poziția României de susținere a unei păci durabile. El a menționat că statul român este extrem de expus la efectele acestui război, având cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre vecinii membri NATO. Consilierul a salutat eforturile diplomatice ale liderului de la Casa Albă, dar a avertizat asupra soluțiilor de compromis impuse cu forța.

„Susținem foarte mult, din punct de vedere politic, inițiativele de pace ale lui Trump. Ne-am dori ca acest război să se încheie. O pace nedreaptă nu este cu adevărat o pace, pentru că nu va dura. Din acest motiv, este important să obținem o încetare a focului. Acesta este primul pas și doar primul pas”, a explicat Marius Lazurca, citat de news.ro. El a precizat că obiectivul final trebuie să rămână o Ucraină suverană și liberă.

Discuția a inclus și situația Republicii Moldova. În calitate de fost ambasador la Chișinău, Lazurca a atras atenția asupra campaniilor de presiune instrumentate de Rusia în statul vecin. El a oferit regiunea separatistă Transnistria drept exemplu de tactică rusească utilizată înaintea invaziei din Ucraina.

„Cu excepția, desigur, a Ucrainei, Republica Moldova este țara care suferă cel mai mult de pe urma consecințelor războiului”, a concluzionat consilierul prezidențial.

La finalul interviului, el a cerut aliaților occidentali să acorde o atenție politică sporită și asistență directă pentru autoritățile de la Chișinău.