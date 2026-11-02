Românii petrec peste patru ore pe zi pe internet. Doi din trei au întâlnit fraude sau informații false

Românii petrec, în medie, patru ore și 19 minute pe zi pe internet, iar expunerea la fraude și informații false a devenit o problemă tot mai prezentă în mediul online. Aproape două treimi dintre utilizatori spun că au întâlnit, în ultimul an, cel puțin o formă de înșelătorie sau conținut manipulator, potrivit unui studiu realizat la comanda Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Datele arată că rețelele sociale ocupă un loc important în viața de zi cu zi. Nu mai puțin de 89% dintre respondenți folosesc platformele de socializare cel puțin o dată sau de două ori pe săptămână, iar 75% le accesează zilnic sau aproape zilnic, scrie News.ro.

Pe lângă rețelele sociale, românii utilizează frecvent platformele de căutare și informare, în proporție de 82%, dar și serviciile de streaming video și muzical, accesate de 80% dintre participanții la studiu.

Peste jumătate dintre români au întâlnit informații false

Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării privește siguranța pe internet. Aproximativ 65% dintre respondenți declară că au întâlnit în ultimele 12 luni cel puțin o formă de fraudă sau conținut înșelător.

Dezinformarea și informațiile false reprezintă cele mai frecvente situații, fiind semnalate de 51% dintre participanți. Alte 38 de procente au întâlnit materiale de tip deepfake, în timp ce 33% au identificat conturi false sau tentative de impersonare. Mesajele de tip phishing au fost întâlnite de 31% dintre utilizatori.

Deși riscurile sunt cunoscute de o parte importantă a populației, nivelul de informare rămâne redus. Doar 52% dintre respondenți consideră că dețin suficiente informații despre pericolele utilizării platformelor online, iar numai 12% se declară foarte bine informați.

În același timp, aproximativ 72-73% dintre participanți percep fraudele financiare, dezinformarea, phishing-ul și tentativele de manipulare a minorilor drept riscuri importante.

Tinerii petrec peste cinci ore pe zi online

Studiul evidențiază și diferențe importante între generații. Dacă media generală este de patru ore și 19 minute pe zi, în cazul tinerilor cu vârste între 14 și 24 de ani timpul petrecut pe internet depășește cinci ore zilnic.

Principalele motive pentru care românii intră pe internet sunt comunicarea cu alte persoane, menționată de 96% dintre participanți, divertismentul și accesarea rețelelor sociale, ambele indicate de 92%.

Totodată, 75% dintre respondenți folosesc internetul pentru informare și cumpărături online.

Doar patru din zece utilizatori își protejează conturile prin autentificare în doi pași

În privința securității digitale, 68% dintre respondenți susțin că verifică și modifică, atunci când este necesar, setările de confidențialitate ale conturilor. Cu toate acestea, numai 40% utilizează autentificarea în doi pași, una dintre metodele suplimentare de protejare a accesului la datele personale.

Mai mult, 32% verifică setările de securitate doar o dată la câteva luni, 22% mai rar de o dată pe an, iar 14% fac acest lucru o singură dată, atunci când își creează contul.

Părinții discută despre pericole, dar puțini limitează accesul copiilor

Situația este îngrijorătoare și în privința protecției minorilor. Deși 70% dintre respondenți consideră utile instrumentele de control parental, doar 34% dintre părinți declară că folosesc efectiv măsuri pentru limitarea timpului petrecut online sau monitorizarea conținutului accesat de copii.

Aproximativ jumătate dintre părinți preferă să discute cu cei mici despre fraude, hărțuire și protecția datelor personale, în loc să apeleze la instrumente tehnice de supraveghere.

Cercetarea ANCOM arată astfel că există o diferență importantă între conștientizarea riscurilor din mediul digital și aplicarea efectivă a măsurilor de protecție.

Studiul a fost realizat în perioada 4 august – 1 septembrie 2026, prin interviuri online, pe un eșantion de 1.450 de persoane cu vârste de peste 14 ani, care au utilizat platforme online în ultimele 12 luni.