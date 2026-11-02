Grindeanu pune pe masă două promisiuni pentru 2027: Ne propunem să creştem pensiile. Ne propunem să nu avem taxe mărite

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 noiembrie, că pensiile trebuie majorate în 2027, conform legislației în vigoare. Liderul social-democrat a susținut că partidul său nu își dorește nici creșterea taxelor. Deciziile privind aceste măsuri vor fi luate în cadrul discuțiilor pentru bugetul de stat de anul viitor.

Declarațiile au fost făcute după ședința conducerii PSD. Grindeanu a insistat că majorarea pensiilor reprezintă un angajament prevăzut în programul de guvernare.

„Cred că am explicat şi în mod sigur scrie şi în programul de guvernare acest lucru, că anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Acest lucru trebuie să se întâmple”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu: PSD nu își propune creșterea taxelor

Liderul social-democrat a precizat că discuțiile privind eventualele modificări fiscale vor avea loc odată cu elaborarea bugetului pentru 2027.

„Da, ne propunem să creştem conform legii pensiile, şi da, ne propunem să nu avem taxe mărite”, a subliniat Grindeanu, adăugând că poziția partidului nu lasă loc de interpretări.

Pensiile au fost înghețate în 2026

Declarațiile vin după ce indexarea pensiilor a fost suspendată în 2025 și 2026. În acest an, valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei, potrivit Legii 141/2025. Legislația prevede reluarea mecanismului de indexare din 2027. Acesta ține cont de rata medie anuală a inflației și de evoluția reală a salariului mediu brut.

Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 include majorarea pensiilor, dar și respectarea țintelor de reducere a deficitului bugetar.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat procentul cu care ar urma să crească pensiile de la începutul anului viitor.