Familia unei adolescente de 15 ani a acceptat donarea de organe. Un copil din România și alți doi din Europa vor beneficia de transplanturi

Azi-noapte, la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” a avut loc prima prelevare de organe din acest an în cadrul unității medicale, a anunțat Agenția Națională de Transplant. Decizia familiei unei adolescente de 15 ani a făcut posibilă salvarea mai multor copii care se aflau pe listele de așteptare pentru transplant.

Un băiat de 16 ani din România va primi un transplant hepatic

Potrivit datelor comunicate de Agenția Națională de Transplant, ficatul prelevat va fi transplantat unui băiat de 16 ani internat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Pentru pacienții pediatrici cu afecțiuni hepatice severe, identificarea unui organ compatibil reprezintă adesea singura soluție terapeutică.

Inima și plămânii vor ajunge în Marea Britanie și Germania

Decizia familiei de a transforma tragedia în speranță îi este de mare ajutor unui copil tocmai din Marea Britanie. Prin mecanismele internaționale de cooperare în transplant, cordul adolescentei va fi transportat la Manchester, în Marea Britanie, pentru un receptor pediatric identificat.

De asemenea, plămânii fetei vor ajunge la Berlin, în Germania, intrucât în România nu au fost identificați receptori compatibili.

Cazul evidențiază importanța colaborării dintre sistemele de transplant din diferite state europene, care permit identificarea rapidă a pacienților compatibili și utilizarea fiecărei oportunități de transplant.

Corneele vor fi folosite pentru transplanturi în România

De asemenea, corneele vor fi prelevate pentru transplanturi oftalmologice care vor fi realizate în România, la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu” din București. Aceste intervenții pot contribui la redobândirea vederii pentru pacienți care suferă de afecțiuni grave ale corneei.

O operațiune care a implicat echipe medicale din mai multe specialități

Procesul de identificare și coordonare a donării a fost asigurat de dr. Darius Morlova și dr. Victoria Ioan, coordonatori de transplant, alături de asist. univ. dr. Alexandru-Rareș Stoian, medic coordonator al activității de transplant din cadrul spitalului. Intervenția a fost realizată cu sprijinul echipei Spitalului Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, sub coordonarea managerului Andi Nodiț și a directorului medical asist. univ. dr. Viorel Prună.

Mesajul Agenției Naționale de Transplant

Agenția Națională de Transplant a transmis un mesaj de recunoștință familiei adolescentei, care a luat decizia de a dona organele și țesuturile într-un moment extrem de dificil. Reprezentanții instituției au subliniat că fiecare transplant înseamnă nu doar o intervenție medicală complexă, ci și rezultatul unui gest de solidaritate care oferă altor pacienți șansa de a continua să trăiască.

În spatele fiecărui transplant există o familie care a ales să doneze, echipe medicale care lucrează contracronometru și pacienți pentru care apariția unui organ compatibil poate însemna un nou început. Donarea de organe rămâne una dintre puținele situații în care o pierdere ireparabilă poate oferi, în același timp, speranță altor vieți.