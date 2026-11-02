Grindeanu vrea să umble la indemnizațiile din CA-ul companiilor. Ce prag maxim a pus

Excepții vor fi legate de companiile listate la bursă, spune șeful PSD.

Rareș Mereuță - senior editor
Grindeanu vrea să umble la indemnizațiile din CA-ul companiilor. Ce prag maxim a pus

Foto: Inquam Photos/ Octav Gane

Excepții vor fi legate de companiile listate la bursă, spune șeful PSD.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că îi va cere premierului Luca Niculescu ca suma maximă a indemnizației unui membru din Consiliul de Administrație (CA) al unei companii de stat să nu depășească salariul mediu pe economie.

„Trebuie să fie o abordare unitară asupra nivelului indemnizațiilor din Consiliile de Administrație. Propunerea mea – pe care o voi înainta și domnului prim-ministru – este ca suma maximă pentru un membru de CA să nu depășească salariul mediu pe economie”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a spus că vor fi excepții legate de companiile listate la bursă: „Este inadmisibil să vedem că, în ultima zi de mandat, cei de la USR și-au triplat indemnizațiile de membri în CA-uri la diverse companii de stat”.

El a adăugat că în două săptămâni va trebui să fie gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituții, agenții și companii ale statului.

„Din experiența mea, vă spun că la Ministerul Transporturilor sunt foarte multe instituții care pot fi comasate fără probleme. Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea niște economii importante la buget prin care să finanțăm politicile economice și sociale pentru anul viitor”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Declarațiile șefului PSD au fost făcute la finalul ședințe a Biroului Permanent Național al PSD.

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