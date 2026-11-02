Statele Unite propun reluarea livrărilor de gaz rusesc către Europa prin Ucraina

Statele Unite sprijină reluarea rapidă a livrărilor de gaze naturale rusești către piața europeană prin conductele ce traversează Ucraina, propunerea fiind avansată în cadrul discuțiilor pentru un armistițiu pe piața energetică înainte de începerea sezonului rece.

Cadrul diplomatic și arhitectura financiară a propunerii

Statele Unite susțin reluarea rapidă a furnizării de gaze naturale din Federația Rusă către piețele europene prin rețeaua istorică de conducte aflată pe teritoriul Ucrainei. Această opțiune tehnică și economică a fost formalizată în cadrul negocierilor destinate instituirii unui armistițiu energetic cuprinzător, proiectat să stabilizeze consumul înaintea perioadei de iarnă, potrivit Ukrainska Pravda, care citează Wall Street Journal.

Inițiativa a fost prezentată direct conducerilor de la Moscova și Kyiv în luna septembrie de către trimișii speciali americani Jared Kushner și Steve Witkoff. Arhitectura tranzacției preconizate impune prezența obligatorie a unui intermediar comercial din Statele Unite. În baza acestui mecanism, gazul rusesc nu ar fi facturat direct către consumatorii europeni, ci ar fi tranzacționat prin intermediul acestei entități americane. O astfel de formulă administrativă urmărește eludarea barierelor juridice create de sancțiunile europene în vigoare, deschizând simultan oportunități de monetizare și comisioane pentru investitorii de pe piața americană.

Sursele apropiate procesului de consultare, citate de The Wall Street Journal, arată că efortul diplomatic a accelerat considerabil pe fondul intensificării operațiunilor militare ucrainene împotriva rafinăriilor de petrol rusești. Washingtonul consideră că perspectiva reluării prezenței comerciale a Rusiei în sistemul energetic european poate funcționa ca un stimulent substanțial pentru ca președintele Vladimir Putin să accepte o încetare negociată a ostilităților. Totodată, modelul financiar ar garanta Ucrainei încasarea continuă a taxelor de tranzit percepute pentru volumele transportate, fonduri considerate critice pentru echilibrul său bugetar curent.

Pentru a răspunde obiecțiilor legate de alimentarea efortului de război al Moscovei, planul elaborat de Casa Albă include o clauză de blocare structurală: veniturile derivate din vânzarea volumelor de gaz ar urma să fie direcționate și conservate într-un cont fiduciar deschis într-un stat terț. Obiectivul declarat al acestui circuit bancar securizat este de a împiedica Kremlinul să utilizeze capitalul rezultat pentru finanțarea capacităților militare.

UE se opune revenirii gazului rusesc în Europa

În pofida argumentelor avansate de negociatorii americani, demersul întâmpină obstacole legislative și politice majore la nivelul Uniunii Europene. Strategia asumată formal de blocul comunitar stabilește renunțarea etapizată, dar completă, la importurile de combustibili fosili din Federația Rusă până la finalul anului 2027. Reprezentanții statelor membre consultate în cadrul raportului au subliniat că statele europene mențin o poziție de respingere a oricărei soluții care ar reintroduce dependența structurală de hidrocarburile rusești.

În paralel cu discuțiile privind rețeaua terestră ucraineană, delegația Statelor Unite evaluează includerea redeschiderii gazoductului maritim Nord Stream ca element de negociere într-un acord geopolitic mai amplu. Punerea în funcțiune a acestei infrastructuri submarine este considerată de planificatorii americani un potențial instrument util nu doar pentru înghețarea conflictului activ din Ucraina, ci și pentru stingerea litigiilor economice și diplomatice acumulate între Rusia și țările europene aliate.

Acest format de negociere urmează altor inițiative financiare recente ale părții americane, între care propunerea adresată guvernelor europene privind deblocarea parțială a activelor suverane rusești înghețate după februarie 2022. Documentele respective prevedeau transferarea acelor active către o structură investițională administrată de autoritățile federale americane, cu rolul de pârghie de negociere.

Corelat cu acest context, președintele american Donald Trump a declarat pe 9 octombrie că a purtat discuții cu liderul rus Vladimir Putin, confirmând existența unui acord privind furnizarea de combustibil diesel rusesc atât pe piața din Statele Unite, cât și în circuitele de distribuție internaționale.