Măgarul și elefantul, simbolurile politicii americane. Cum au ajuns să reprezinte cele două mari partide din SUA

Măgarul și elefantul reprezintă unele dintre cele mai recunoscute simboluri din cultura vizuală politică americană. Ilustrațiile acestor animale domină fiecare ciclu electoral din SUA, de la caricaturi și insigne de campanie până la meme-uri pe internet. Măgarul este asociat Partidului Democrat, în timp ce elefantul reprezintă Partidul Republican. Aceste mascote au fost popularizate și au primit formele lor moderne grație unui singur artist: Thomas Nast.

Între anii 1862 și 1886, în timpul colaborării sale cu publicația Harper’s Weekly, Thomas Nast s-a afirmat drept primul mare caricaturist politic al Americii. Detaliile gravurilor sale în lemn au abordat subiecte majore precum Războiul Civil, imigrația și, mai ales, corupția aparatului politic Tammany Hall din New York. Nast era cunoscut pentru critica sa dură, îndreptată frecvent împotriva abuzurilor și a opresorilor. Desenele sale nu erau simple imagini, ci argumente vizuale complexe, menite să genereze dezbateri, scrie CNN.com.

Cum a apărut elefantul republican

Caricatura intitulată „Third Term Panic” („Panica celui de-al treilea mandat”), publicată în 1874, este deseori creditată cu popularizarea elefantului ca simbol al Partidului Republican. Desenul a apărut în contextul zvonurilor răspândite de ziarul New York Herald, potrivit cărora președintele republican Ulysses S. Grant ar fi luat în calcul o candidatură pentru un al treilea mandat.

Nast, un susținător al partidului lui Abraham Lincoln, a ilustrat ziarul Herald sub forma unui măgar acoperit cu o piele de leu, care speria celelalte animale cu povești despre o posibilă dictatură a lui Grant. Printre animalele ilustrate se afla și un elefant masiv și neîndemânatic, etichetat „Votul Republican”, reprezentat în timp ce risca să cadă de pe o stâncă.

Deși Nast nu a fost primul care a comparat oamenii cu animalele sau care a asociat republicanii cu pahidermele, viziunea sa a transformat politica americană într-o menajerie satirică. El a criticat propria tabără politică, și a înfățișat Partidul Republican ca pe o creatură slabă, predispusă la panică și de o mărime care reprezenta mai degrabă o vulnerabilitate.

Măgarul democrat și ironia adoptării mascotelor

Asocierea Partidului Democrat cu măgarul are rădăcini anterioare, ce apar încă din perioada administrației președintelui Andrew Jackson. Cu toate acestea, Thomas Nast a consolidat această imagine prin numeroasele sale caricaturi. Într-un desen din 1879, un măgar încăpățânat este atârnat de coadă deasupra unui abis descris drept „haos financiar”.

Artistul a ilustrat frecvent ambele animale la un pas de dezastru, o reflexie critică a conducerii politice din acea perioadă a istoriei americane (Gilded Age). Până în anii 1880, Nast a devenit unul dintre cei mai temuți caricaturiști, un inamic declarat al politicienilor corupți din ambele tabere.

În prezent, elefantul rămâne simbolul oficial al Partidului Republican. Deși Partidul Democrat nu a desemnat oficial o mascotă, măgarul este omniprezent la evenimentele sale. Ironia constă în faptul că ambele formațiuni și-au însușit cu entuziasm aceste simboluri, deși originile lor sunt legate de caricaturi care le evidențiau vulnerabilitățile și lipsa de direcție.