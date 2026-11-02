CTP leagă apariția lui Ciolacu și a Sorinei Docuz de interdicțiile din perioada Ceaușescu

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat prima apariție publică a lui Marcel Ciolacu alături de Sorina Docuz, la un eveniment PSD organizat la Timișoara. CTP a făcut o paralelă cu perioada comunistă, în timp ce fostul premier a declarat că blana purtată de partenera sa a costat 500 de euro, nu 15.000 de euro.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) a declarat, duminică, 1 noiembrie, la B1TV, că apariția lui Marcel Ciolacu alături de Sorina Docuz la un eveniment al PSD, la Timișoara, reprezintă prima expunere publică a celor doi. CTP a afirmat că gestul lor ar putea fi interpretat ca o eliberare de o „povară moștenită simbolic” din perioada Elenei Ceaușescu, potrivit Libertatea.

Ce a spus CTP despre apariția celor doi

„Domnul Ciolacu a prezentat-o, în cele din urmă, pe doamna Docuz, despre care toată lumea auzise de mult timp, în public, transformată practic într-un suport pentru acea haină de blană. Până acum nu o expusese astfel în lumina reflectoarelor”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a adăugat: „Prin acest gest, atât domnul Ciolacu, cât și partenera sa par să se fi eliberat de o povară moștenită simbolic din perioada Elenei Ceaușescu”. El a explicat că, în viziunea sa, luxul afișat de soțiile unor oficiali era un subiect sensibil în sistemul comunist.

Referința la perioada Ceaușescu

CTP a spus că, în perioada lui Nicolae și Elena Ceaușescu, soțiile activiștilor și ale securiștilor de rang înalt nu aveau voie să se afișeze cu blănuri spectaculoase. Potrivit acestuia, o asemenea apariție putea afecta poziția, influența și chiar siguranța soțului, iar soția putea suporta consecințe similare.

„Din acest motiv s-a acumulat o frustrare imensă în rândul nomenclaturii și al aparatului de partid, generată tocmai de soții: nu aveau voie să-și etaleze luxul și blănurile”, a afirmat CTP.

El a precizat că doar Elena Ceaușescu avea acest privilegiu, putând purta blănuri de tigru, nurcă, vulpe argintie sau jaguar. Gazetarul a făcut referire și la vizita din Suedia, când apariția Elenei Ceaușescu a generat un scandal din cauza mișcărilor pentru protecția animalelor.

CTP, despre percepția asupra luxului politic

Cristian Tudor Popescu a susținut că o parte a electoratului nu resimte aceeași indignare morală față de opulența afișată de politicieni. El a spus că mulți alegători percep mașinile, bijuteriile și alte bunuri scumpe ca pe un atribut firesc al puterii.

„Mulți dintre ei percep aceste luxuri, mașini și bijuterii ca pe un atribut firesc al puterii: «Sunt la conducere, e normal să aibă». Așteptarea lor nu este ca politicienii să nu se îmbogățească, ci mai degrabă: «Să fure, dar să ne dea și nouă ceva»”, a declarat CTP.

Gazetarul a concluzionat că nu există întotdeauna o respingere fermă a „kitsch-ului ostentativ”, ci uneori o acceptare tacită a acestui model.

Botezul fiului lui Alfred Simonis

Liderii PSD s-au reunit sâmbătă seară, 31 octombrie, la Timișoara, la botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. Nașul copilului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD, iar la eveniment au participat miniștri social-democrați.

La petrecere a participat și cântărețul Al Bano, în vârstă de 83 de ani. Marcel Ciolacu, acum președinte al Consiliului Județean Buzău, a participat alături de Sorina Docuz. Potrivit Libertatea, a fost prima dată când cei doi au fost filmați împreună.

Duminică seară, Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că blana purtată de Sorina Docuz a costat 500 de euro, nu 15.000 de euro, cum a scris o parte a presei. Fostul premier a precizat că piesa vestimentară a fost cumpărată pe 7 august, din Marele Bazar din Istanbul, de către sora Sorinei Docuz.