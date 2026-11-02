Complexul Energetic Oltenia repornește grupul 5 de la Turceni. Unitatea produce din nou energie pentru sistemul național

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni produce din nou energie electrică. Unitatea, parte a Complexului Energetic Oltenia (CEO), a repornit duminică. Echipele tehnice au finalizat lucrările de reparații la cazanul avariat marțea trecută într-un timp mai scurt decât previziunile inițiale.

Odată cu rezolvarea problemelor tehnice de la Turceni, conducerea CEO a modificat schema de producție de la Sucursala Energetică Rovinari. În prezent, la Rovinari funcționează un singur grup energetic. Al doilea grup a fost oprit imediat după reconectarea unității de la Turceni.

„Sâmbătă a fost aprins focul, iar duminică, în jurul orei 4.00, grupul a repornit și a fost pus în paralel cu sistemul energetic național”, au precizat reprezentanții Complexului Energetic Oltenia, citați de news.ro.

De ce a durat reparația de la Turceni

Grupul 5 a fost retras din exploatare marți dimineață, din cauza unei defecțiuni majore la cazan. Pentru a compensa această pierdere de producție, un al doilea grup de la Rovinari și-a reluat activitatea miercuri, deși fusese oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune.

Reparația de la Turceni a necesitat timp suplimentar pentru răcirea instalației. Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, a explicat procesul tehnologic.

„Durează mai mult, deoarece trebuie să se răcească instalația pentru ca să se poată lucra acolo. Sunt anumiți timpi care trebuie respectați pentru a putea efectua reparația, vorbim de temperaturi de sute de grade. Practic este nevoie de două zile până se răcește ca să se poată lucra. Deci, duminică este posibil, se preconizează că duminică l-ar porni”, a declarat Jan Popescu în momentul avariei.

Sindicatele acuză lipsa investițiilor

Liderul sindical a subliniat că lipsa investițiilor generează defecțiuni periodice. Conform acestuia, la un interval de o lună sau o lună și jumătate, activitatea se oprește pentru intervenții tehnice.

„Cel puțin, în ultima perioadă, funcționează o lună, o lună și jumătate și 4-5 zile e oprit tot pentru lucrări, în principiu, în mare parte, pe cazan. E vorba de țevi și de conducte care sunt vechi de ani de zile”, a adăugat sindicalistul.

Grupul 5 reprezintă singura capacitate operațională a Termocentralei Turceni. În luna august 2026, Guvernul a aprobat un act normativ pentru a menține temporar în disponibilitate acest grup până la sfârșitul primului trimestru din anul 2028. Decizia a fost luată pe fondul restructurării sectorului energetic și al nevoii de a păstra capacități de producție pentru Sistemul Energetic Național, în contextul problemelor înregistrate la Centrala Nucleară de la Cernavodă, care rămâne închisă și în luna noiembrie.