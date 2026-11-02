La Salt Bank, Black Friday ține o lună și aduce cashback, dobânzi speciale, investiții fără comisioane, super premii și un Mystery Box

Un weekend nu a fost de ajuns pentru ofertele de Black Friday de la Salt Bank. Anul acesta, banca extinde campania pe toată luna noiembrie, cu oferte pentru cardul de credit, investiții și creditul de nevoi personale, dar și cu o tombolă cu premii și un Mystery Box care urmează să fie dezvăluit curând.

Sub mesajul „De Black Friday, nu mai merge și așa!”, campania pornește de la o situație familiară: planuri amânate, cumpărături lăsate pe mai târziu sau investiții pentru care nu a venit încă momentul potrivit. Iar dacă tot e Black Friday, Salt Bank vine cu un motiv în plus să le scoți de pe lista de „cândva” și să le transformi în planuri concrete. Cu mai multe oferte, disponibile în perioade diferite și fără un număr limitat de beneficiari, clienții au timp să descopere ce li se potrivește și să ia decizii în ritmul lor, fără presiunea de a face totul într-un singur weekend.

10% cashback cu cardul de credit Salt și 12 rate fără dobândă, inclusiv pentru cumpărăturile deja făcute

Pentru cei care au pus ochii de ceva timp pe un telefon nou, un televizor sau orice alt produs de pe lista de dorințe, Salt Bank vine cu o ofertă specială de Black Friday.

Între 6 și 8 noiembrie 2026, clienții care fac o cumpărătură de peste 1.000 de lei cu cardul de credit de la Salt primesc 10% cashback, în limita a 200 de lei per card.

Dincolo de oferta de Black Friday, cardul de credit vine cu o funcționalitate unică în România: posibilitatea de a muta pe cardul de credit plăți deja efectuate cu cardul de debit sau direct din contul curent.

Astfel, un client care a achitat deja o cumpărătură poate decide ulterior, în termen de 30 de zile, să mute tranzacția pe cardul de credit și să o împartă în rate. În plus, până pe 20 ianuarie 2027, cumpărăturile eligibile pot fi împărțite în 12 rate fără dobândă, conform condițiilor campaniei de la lansarea produsului (pot fi gasite aici).

Cardul poate fi folosit pentru cumpărături online sau în magazine fizice, în România și în străinătate, fără să depindă de o listă de comercianți parteneri.

Dobândă de la 5.19% pe an la creditul de nevoi personale și pentru refinanțare cu asigurare

Pentru cei care au planuri mai mari, Salt Bank a pregătit o ofertă specială: credite de nevoi personale și pentru refinanțare cu dobândă de la 5,19% pe an, cu asigurare. Dobânda a fost redusă de la 5,49% pe an, iar oferta este valabilă în perioada 3–6 noiembrie 2026, pentru clienții care aplică în acest interval și îndeplinesc condițiile de eligibilitate și de acordare a creditului.

Procesul este 100% digital, direct din aplicația Salt Bank, fără drumuri la bancă.

Zero comision pentru investiții. Mai multe detalii curând.

Și investițiile intră în ofertele de Black Friday de la Salt Bank. În perioada 11–27 noiembrie 2026, banca pregătește o ofertă specială cu zero comisioane pentru tranzacționarea anumitor instrumente financiare. După cum indică site-ul, detaliile vor fi comunicate odată cu lansarea ofertei.

1 plată = 1 șansă la tombolă

Salt Bank pune în joc și 5 telefoane iPhone 18 Pro și un voucher de vacanță în valoare de 3.000 de euro, marele premiu al tombolei organizate de Black Friday. În perioada 2–27 noiembrie 2026, orice plată efectuată online sau la POS, cu cardul de debit sau de credit Salt Bank, aduce o șansă la câștigarea unuia dintre premii.

Astfel, orice persoană care „dă cu Salt” acumulează câte o șansă la tombolă pentru fiecare tranzacție eligibilă. Participarea și acordarea premiilor se realizează conform regulamentului campaniei.

Mystery Box: încă o surpriză de Black Friday

Un Black Friday care ține aproape o lună merită să vină și cu câteva surprize. Pe lângă ofertele deja anunțate, Salt Bank a pregătit un „Mystery Box”, cu beneficii suplimentare pe care îl păstrează, pentru moment, secret.

Detaliile vor fi dezvăluite pe 9 noiembrie 2026. Astfel, cei care urmăresc campania vor avea încă un motiv să fie cu ochii pe ofertele băncii. Până atunci, rămâne de văzut ce se ascunde în „Mystery Box”.

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