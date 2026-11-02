Țara vecină cu România care oferă 2.000 de euro pentru fiecare nou-născut. Părinții au la dispoziție doar șapte zile

Copiii născuți în Muntenegru între 31 octombrie și 6 noiembrie 2026 vor primi câte 2.000 de euro într-un cont de economii deschis de părinți. Banii sunt oferiți de Banca Centrală a Muntenegrului (CBCG), în colaborare cu băncile comerciale, în cadrul unei campanii care se desfășoară de 23 de ani. Programul, intitulat „Primul pas către un viitor sigur”, urmărește să încurajeze economisirea încă din primii ani de viață. Inițiativa face parte din Săptămâna Economisirii, organizată anual în Muntenegru.

Pentru continuarea programului, guvernatoarea Băncii Centrale, Irena Radovic, și reprezentanții băncilor comerciale au semnat un nou acord de colaborare, notează Blic.

Cum pot beneficia părinții de cei 2.000 de euro

Pentru a primi banii, părinții trebuie să deschidă un cont de economii pe numele copilului, la una dintre băncile participante. Suma de 2.000 de euro este asigurată în mod egal de cele două părți implicate în program. Banca Centrală a Muntenegrului contribuie cu 1.000 de euro, iar banca comercială la care este deschis contul depune diferența de 1.000 de euro.

Banii nu pot fi retrași imediat. Suma va fi păstrată într-un depozit bancar timp de un an. După expirarea acestei perioade, părinții pot alege să retragă economiile sau să le păstreze în continuare în cont.

Aproape 3.000 de copii au beneficiat până acum de acest program

Campania a fost lansată în urmă cu 23 de ani, iar de atunci 2.926 de copii au primit bani în primele lor conturi de economii. În total, Banca Centrală și instituțiile bancare participante au alocat peste 1,3 milioane de euro. Guvernatoarea Irena Radovic a explicat că inițiativa reprezintă atât un sprijin pentru familii, cât și o modalitate de a încuraja educația financiară. Aceasta a amintit și de progresele realizate de Muntenegru în modernizarea sistemului bancar, inclusiv aderarea la zona SEPA și introducerea sistemului de plăți instant TIPS.