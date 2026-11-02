Eveniment NEWS.RO – Andrei Dumitrescu (Henkel România): Adezivii Henkel se folosesc la maşini electrice pentru a lipi elementele de baterii / Am livrat adezivi pentru proiecte cum ar fi Burj Khalifa, am contribuit la finalizarea Sagrada Familia

Andrei Dumitrescu a fost întrebat, luni, la evenimentul NEWS.RO – Oraşul meu – Acasă şi la birou – Ediţia a V-a, unde sunt aplicaţi adezivii Henkel şi care sunt tehnologiile moderne pe care le are în vedere.

„Henkel e lider mondial în domeniul adezivilor, cu aplicaţii nu numai în domeniul construcţiilor. Aş vrea să menţionez în primul rând nişte aplicaţii care sunt de mare interes şi aş începe cu maşinile electrice, unde se folosesc adezivii Henkel pentru a lipi elementele de baterii sau pentru managementul termic, în industria electronică, Apple fiind unul din cei mai importanţi clienţi ai Henkel. În telefoanele Apple o să fiţi surprinşi câte aplicaţii de adezivi sunt. Dar bineînţeles că şi adezivii pentru construcţii sunt în domeniul strategic, atât la nivel global cât şi în România, unde avem soluţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor şi, bineînţeles, pentru creşterea confortului locuinţelor”, a declarat Andrei Dumitrescu.

El a precizat că adevizii Henkel au fost folosiţi la proiecte precum Burj Khalifa şi Sagrada Familia.

„Atât la nivel global, cât şi la nivel local avem proiecte de referinţă. Proiecte iconice ar fi Burj Khalifa, unde am livrat adezivi, dar şi restaurarea unei porţiuni din Marele Zid Chinezesc. Aşa că suntem pregătiţi atât să susţinem construcţii noi, cât şi renovarea fondului istoric. În Spania am contribuit la finalizarea Sagrada Familia”, a mai afirmat Andrei Dumitrescu.

Partenerii evenimentului, organizat de Agenţia de presă News.ro, cu sprijinul Team Innovation Media şi al Agenţiei de PR şi comunicare Plurivox, sunt Auchan, Brittwood 144, Ceresit, Imobiliare.ro, International Alexander, Nova Power& Gas, Salt Bank şi Kaufland.