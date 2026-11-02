Scandal politic în SUA, cu două zile înainte de alegeri. O democrată și-a abandonat propriul partid și susține un candidat republican

O decizie neașteptată provoacă tensiuni majore în Partidul Democrat din Statele Unite, chiar înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Congresmena democrată Haley Stevens a anunțat că îl susține pe republicanul Mike Rogers pentru un loc în Senatul american, deși acesta candidează împotriva reprezentantului propriului său partid. Gestul a stârnit reacții dure în rândul democraților și a fost salutat imediat de președintele Donald Trump.

Haley Stevens, reprezentantă a statului Michigan în Camera Reprezentanților, a făcut anunțul duminică, 1 noiembrie, cu doar două zile înaintea scrutinului din 3 noiembrie. Politiciana pierduse în august alegerile primare democrate pentru Senat în fața lui Abdul El-Sayed, însă promisese inițial că îl va sprijini în confruntarea cu republicanul Mike Rogers, relatează Al Jazeera.

Disputa privind Israelul, în centrul rupturii dintre democrați

Decizia vine după mai multe săptămâni de conflicte între Stevens și El-Sayed, în special din cauza pozițiilor diferite privind Israelul și războiul din Gaza.

Stevens este o susținătoare fermă a Israelului, în timp ce El-Sayed s-a remarcat prin criticile aduse operațiunilor militare israeliene și ajutorului militar oferit de Statele Unite.

Conflictul s-a amplificat după ce Rebellion PAC, o organizație independentă care îl susține pe El-Sayed, a publicat o reclamă electorală în care ajutorul militar american pentru Israel era pus în legătură cu dificultățile financiare ale americanilor.

În materialul publicitar, un cuplu aflat la cumpărături renunță la achiziționarea unor ouă, sugerând că banii ar fi necesari pentru uciderea palestinienilor.

Stevens a calificat reclama drept antisemită și i-a cerut fostului său adversar să o condamne. El-Sayed a răspuns că materialul nu a fost realizat de echipa sa de campanie și că nu este de acord cu mesajul transmis.

Anunțul a provocat revoltă în conducerea Partidului Democrat

Ruptura s-a produs definitiv duminică, atunci când Stevens urma să participe alături de El-Sayed la o slujbă religioasă, într-un gest menit să demonstreze unitatea democraților.

Congresmena a susținut că echipa candidatului democrat i-a transmis să nu mai participe la eveniment. Totuși, colega sa Debbie Dingell a explicat ulterior că ea fusese cea care îi ceruse să nu vină, întrucât situația devenise prea tensionată și distrăgea atenția de la campanie.

Într-un videoclip publicat pe platforma X, Stevens și-a anunțat sprijinul pentru republicanul Mike Rogers. Ea a insistat că rămâne membră a Partidului Democrat, dar că nu îl va vota pe candidatul formațiunii pentru Senat.

Democrații vorbesc despre trădare. Trump salută decizia

Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a calificat gestul drept o „trădare josnică” și a subliniat că partidul continuă să îl susțină pe Abdul El-Sayed.

La rândul său, președintele Comitetului Național Democrat, Ken Martin, a acuzat-o pe Stevens că a abandonat valorile partidului într-un moment în care democrații încearcă să se mobilizeze împotriva agendei președintelui Trump.

Controversa a avut consecințe inclusiv în echipa congresmenei. Șeful său de cabinet, Justin German, care lucrase alături de ea timp de opt ani, și mai mulți colaboratori și-au anunțat demisiile în semn de protest.

De cealaltă parte, Donald Trump a salutat public gestul. Președintele american a descris decizia drept un act de curaj și a declarat că i-ar plăcea ca Stevens să se alăture Partidului Republican. Și președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a lăudat-o pe congresmenă pentru poziția adoptată.

O cursă electorală care poate decide controlul Senatului

Miza conflictului depășește rivalitatea dintre cei doi politicieni democrați. Abdul El-Sayed și Mike Rogers concurează pentru locul lăsat liber de senatorul democrat Gary Peters, care se retrage. Michigan este considerat unul dintre statele decisive pentru stabilirea viitoarei majorități din Senatul american. În prezent, republicanii controlează ambele camere ale Congresului, iar democrații speră să obțină suficiente mandate pentru a limita puterea administrației Trump.