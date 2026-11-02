O cercetătoare de la Cambridge, printre victimele accidentului feroviar din Spania. Mergea să primească un premiu pentru activitatea sa

O cercetătoare de la Universitatea Cambridge, cunoscută pentru studiile sale privind dezvoltarea embrionilor umani, se numără printre cele 69 de persoane care și-au pierdut viața în accidentul feroviar produs în Spania, pe 28 octombrie. Marta Shahbazi, în vârstă de 41 de ani și mamă a doi copii, călătorea spre o conferință științifică unde urma să fie premiată pentru contribuțiile sale în domeniul biologiei.

Moartea cercetătoarei a fost confirmată de Laboratory of Molecular Biology (LMB) din Cambridge, instituția în cadrul căreia aceasta conducea o echipă de specialiști. Anunțul a fost făcut public la câteva zile după coliziunea dintre două trenuri de mare viteză, produsă în apropierea localității Urda, la sud de Madrid, potrivit BBC.

Se îndrepta spre o ceremonie de premiere

Marta Shahbazi se afla într-unul dintre trenurile implicate în accident și urma să ajungă în localitatea El Rompido, din Andaluzia, pentru a participa la o conferință organizată de Societatea Spaniolă de Biologie a Dezvoltării.

Cercetătoarea fusese desemnată câștigătoarea unui premiu pentru excelență științifică, acordat în semn de recunoaștere a contribuțiilor sale la înțelegerea primelor etape ale dezvoltării umane.

Specializată în biologie celulară, Shahbazi studia mecanismele prin care embrionii se dezvoltă în primele zile și cauzele care pot determina eșecul unei sarcini.

Activitatea sa era considerată importantă pentru cercetările din domeniul reproducerii umane. De-a lungul carierei, primise mai multe distincții internaționale, iar din 2020 conducea propriul grup de cercetare în cadrul laboratorului din Cambridge.

Colegii de la Cambridge, în doliu

Reprezentanții laboratorului au transmis un mesaj de condoleanțe familiei și au descris pierderea cercetătoarei drept un șoc pentru întreaga comunitate științifică.

Instituția a subliniat că Marta Shahbazi era o cercetătoare talentată și pasionată, ale cărei studii au contribuit la înțelegerea dezvoltării embrionare și a problemelor care pot apărea în primele etape ale unei sarcini.

Dincolo de activitatea profesională, aceasta era căsătorită și avea doi copii mici. Colegii au amintit că vorbea deschis despre dificultatea de a împăca viața de familie cu o carieră în cercetare și folosea expresia „mamă cercetătoare” pentru a se descrie.

Și reprezentanții institutului spaniol CiMUS, din Santiago de Compostela, i-au adus un omagiu, amintind de activitatea și contribuțiile sale științifice.

69 de morți în accidentul feroviar din Spania

Accidentul s-a produs miercuri, 28 octombrie, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, după ce un tren de mare viteză al companiei Renfe a lovit din spate un tren Iryo care staționa pe aceeași linie.

În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, iar echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de salvare și recuperare a victimelor. Potrivit autorităților spaniole, 69 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite. În cele două trenuri se aflau peste 540 de pasageri. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările în care trenul Renfe a primit permisiunea de a continua deplasarea, deși circulația fusese afectată de o defecțiune a sistemului de comunicații.