Cațavencii.ro: Lăsați orice speranță, iar dacă nu mai aveți, lăsați-vă banii

Cam așa și clipurile de pe YouTube. Povesteam data trecută începutul aventurilor lui Lee Morris, de la Fstoppers. Pățania lui (i s-au cerut bani grei pentru că a folosit în clipurile lui muzica pe care o cumpărase) s-a repetat la mulți alți youtuberi, care s-au trezit peste noapte cu procese, blocaje, cu banii luați și, practic, faliți.

Nu vorbesc aici despre flăcăi și duduci care își saltă lenjeria intimă-n public, ci despre niște profesioniști. Orice ar fi spus inșii, corbul răspundea, invariabil: nevermore.

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