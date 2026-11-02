Fostul InterContinental din București ar putea fi închis doi ani. Ce lucrări propune Lion Capital

Acționarii, în conflict pentru conducerea companiei

Grand Hotel Bucharest (RCHI) se tranzacționează pe AeRO, Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București.

De câțiva ani, Alexander Adamescu, aflat în prezent la conducerea board-ului, și Lion Capital (LION) își dispută controlul asupra Consiliului de Administrație.

Lion Capital lansează acum o propunere care trece dincolo de aceste dispute: renovarea hotelului, operat încă din anii ’60 sub franciza InterContinental, și readucerea lui la cele mai înalte standarde de calitate din turism.

Doi ani de închidere pentru o refacere totală

Într-o discuție cu Profit.ro, Drăgoi a spus că, din punctul lui de vedere, hotelul ar trebui închis pentru doi ani și refăcut complet. Lucrările ar include țevile și instalațiile electrice, dar și reamenajarea parcării subterane, căreia președintele Lion Capital îi vede un potențial imens, dată fiind zona Pieței Universității.

Standardele de cinci stele, tot mai greu de îndeplinit

O astfel de renovare ar fi necesară, potrivit lui Drăgoi, pentru că „actualul stadiu abia dacă mai întâlnește condițiile de 5 stele”.

Cauza ar fi lipsa investițiilor consistente, în condițiile în care bugetul companiei nu a mai fost aprobat de câțiva ani.

Președintele Lion Capital consideră că o clădire „unică și emblematică” trebuie refăcută și leagă inclusiv pierderea francizei InterContinental de rămânerea în urmă a hotelului față de standardele cerute unei unități de lux.

Apel la colaborare între acționari

Conform raportului anual pentru 2025, Lion Capital deține 40,19% din titlurile Grand Hotel Bucharest.

„Avem interes să conlucrăm cu celălalt acționar pentru că doar împreună putem crea această valoare”, a declarat președintele companiei pentru Profit.ro.

Propunerea îi este adresată lui Adamescu, președintele Consiliului de Administrație și celălalt acționar important, care controlează 32,90% din titluri prin Mountbay Limited, firmă înregistrată în Cipru, și prin Nova Group Investment România, cu o participație de 15,71% din capitalul social.

„Se bat francizele”

Drăgoi, care a avut o carieră relevantă în Ministerul Finanțelor și a ocupat inclusiv funcția de ministru în 2012, spune că acționarul pe care îl reprezintă nu ar pune limită investiției: „Oricâți bani ar fi nevoie, suntem dispuși să punem la bătaie pentru a pune în valoare acest hotel care este iconic pentru București”.

Clădirea apare în multe dintre imaginile asociate Capitalei și beneficiază de un amplasament excepțional, în vecinătatea Teatrului Național și a Universității București, potrivit președintelui Lion Capital.

De aceea, după renovare, hotelul ar trebui reafiliat unui lanț internațional, care nu ar trebui să fie neapărat tot InterContinental. „Se bat francizele”, a conchis Drăgoi.

Despărțirea de InterContinental și renovarea anunțată în 2021

Din 31 decembrie 2021, grupul InterContinental are un hotel mai puțin, după ce Compania Hotelieră InterContinental România, care administra hotelul din centrul Capitalei, și-a încheiat contractul de management.

De atunci, clădirea funcționează sub numele Grand Hotel Bucharest. Tot în acel moment s-a anunțat că hotelul va trece printr-un amplu proiect de renovare și modernizare, cu investiții de 21 de milioane de euro, iar lucrările urmau să se încheie în 2024, conform aceleiași surse.

Primul hotel de cinci stele din România

Ridicat între 1968 și 1970, în perioada comunistă, InterContinental a fost la acea vreme primul hotel de cinci stele din România și una dintre cele mai înalte clădiri.

Hotelul are 22 de etaje și 257 de camere și apartamente, cu un Club Lounge la etajul 21 și un centru spa cu piscină interioară la etajul 22. Clădirea mai include două restaurante și peste 1.500 de metri pătrați pentru conferințe.

În 2007, contractul de franciză a fost înlocuit cu unul de management, încheiat cu lanțul InterContinental Hotels Group.