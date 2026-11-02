Educația, principala prioritate de investiții pentru antreprenorii români. Ce domenii sunt la coada clasamentului

Educația și formarea profesională reprezintă principalele domenii în care România ar trebui să investească în următorii cinci ani, potrivit antreprenorilor români. Un sondaj INSCOP arată că 39,3% dintre respondenți consideră educația o prioritate, în timp ce 38,2% susțin sprijinirea IMM-urilor. Energia și securitatea energetică ocupă locul al treilea (29,6%).

Antreprenorii români consideră că investițiile în educație și susținerea firmelor mici ar trebui să se numere printre principalele preocupări ale statului în următorii cinci ani.

Potrivit cercetării, 39,3% dintre respondenți au indicat educația și formarea profesională drept domenii prioritare. Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii se află foarte aproape, cu 38,2%.

Pe locul al treilea se situează energia și securitatea energetică, menționate de 29,6% dintre antreprenorii chestionați.

Infrastructura rutieră și feroviară reprezintă o prioritate pentru 26,1% dintre respondenți, în timp ce 25,8% consideră că statul ar trebui să investească în agricultură și procesarea produselor agricole.

Totodată, 24,2% dintre antreprenori susțin reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice. Alte 20% dintre răspunsuri indică industria și producția locală.

Tranziția verde și turismul, printre domeniile cel mai puțin menționate

Sondajul arată că sănătatea este considerată o prioritate de investiții de 18,4% dintre respondenți. Digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii digitale sunt menționate de 17% dintre antreprenori, iar cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică de 12,7%.

La finalul clasamentului se află turismul, indicat de 7,5% dintre cei chestionați, și tranziția verde și protejarea mediului, menționate de numai 1,7%.

Alte domenii au fost indicate de 2,6% dintre respondenți, în timp ce 0,6% nu au știut sau nu au dorit să răspundă.

Date despre sondaj

Sondajul a fost realizat în perioada 19-26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice, pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de antreprenori care desfășoară activități economice în România. Marja de eroare este de +/- 2,9%.