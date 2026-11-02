O emisiune-fenomen revine la 20 de ani de la debut. PRO TV aduce înapoi Dansez pentru tine în noua grilă

Emisiunea Dansez pentru tine revine după douăzeci de ani, iar Nadia Comăneci intră în juriul Românii au talent, în noua grilă de programe a PRO TV.

Liliana Vornicu
O emisiune-fenomen revine la 20 de ani de la debut. PRO TV aduce înapoi Dansez pentru tine în noua grilă

Foto: Christian Anting, CEO-ul PRO TV

Emisiunea Dansez pentru tine revine după douăzeci de ani, iar Nadia Comăneci intră în juriul Românii au talent, în noua grilă de programe a PRO TV.

PRO TV pregătește lansarea unei noi grile de programe, care va combina formate de divertisment deja consacrate cu producții noi, seriale și licențe internaționale. Televiziunea a prezentat principalele titluri ale ofertei, de la reveniri mult așteptate până la proiecte programate pentru primăvara lui 2027.

Dansez pentru tine revine la PRO TV, la 20 de ani de la debut, într-o grilă cu seriale noi, formate internaționale și emisiuni cunoscute publicului.

Reveniri după două decenii

Printre cele mai importante noutăți ale grilei, potrivit PRO TV, se numără emisiunea-fenomen Dansez pentru tine, care se întoarce pe ecrane după douăzeci de ani de la prima difuzare. Tot la 20 de ani de la lansarea producției originale va continua și serialul Băieți Buni: Pe Viață.

Ce aduce primăvara lui 2027

Pentru primăvara anului 2027, televiziunea a programat lansarea Most Wanted, un format cu succes la nivel internațional, și a serialului Tati Time, care dezvoltă lumea construită în filmele Tati Part-Time și Tati Full-Time.

Oferta mai cuprinde Pe muchie de cuțit, varianta românească a formatului Kitchen Nightmares, și o ediție specială MasterChef Celebrity.

Formatele care rămân în grilă

Alături de noutăți, PRO TV păstrează câteva dintre producțiile cu public fidel. Românii au talent se întoarce cu un sezon anunțat ca spectaculos, în care legendara Nadia Comăneci face parte din juriu. Săriți de pe Fix rămâne fidel formulei de umor care l-a consacrat,  iar Las Fierbinți revine păstrându-și personajele emblematice.

Ambiția de a consolida legătura cu publicul

Christian Anting, CEO-ul PRO TV, a explicat că televiziunea vrea să-și întărească relația cu telespectatorii din România.

„PRO TV are o legătură extraordinară cu publicul din România, iar ambiția noastră este să o consolidăm și mai mult. În această grilă reunim divertismentul pe care oamenii îl îndrăgesc, povești care captivează și surprind, precum și idei noi care ne duc mai departe.

Ne dorim să creăm televiziune relevantă, care aduce oamenii împreună și le oferă telespectatorilor motive să aleagă PRO TV. Ne bazăm pe atuurile noastre, dar continuăm, în același timp, să ne provocăm să evoluăm și să oferim din ce în ce mai mult”, a declarat Christian Anting.

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