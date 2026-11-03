SUA vor opri finanțarea militară pentru Israel la sfârșitul anului, a anunțat Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat,că Statele Unite vor sista sprijinul financiar și militar acordat Israelului începând de la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut în dimineața alegerilor pentru Congresul Statelor Unite, generând o reacție puternică pe piețele internaționale și în mediul politic.

Detaliile acordului SUA – Israel

Potrivit declarațiilor făcute de liderul de la Casa Albă în cadrul emisiunii „Fox & Friends” de la postul Fox News, decizia survine în urma unui acord încheiat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, conform Reuters.

Trump a precizat că înțelegerea a fost convenită cu câteva luni în urmă, subliniind că statul israelian are o economie prosperă și nu mai are nevoie de această asistență externă sub forma fondurilor anuale de miliarde de dolari.

„Acum, în ceea ce privește plata către Israel, Bibi Netanyahu și cu mine am încheiat un acord prin care oferim Israelului 4 miliarde de dolari pe an, iar în urmă cu câteva luni am convenit să oprim acest lucru”, a declarat Donald Trump. „Am convenit deja că, până la sfârșitul acestui an, nu vom mai plăti Israelului. Acum, vom ajuta Israelul dacă va avea nevoie de ajutor.”

În prezent, asistența oficială în domeniul securității dintre Statele Unite și Israel se bazează pe un memorandum de înțelegere care prevede o valoare de aproximativ 3,8 miliarde de dolari anual, fonduri destinate menținerii capabilităților militare ale aliatului său din Orientul Mijlociu.

Decizia, motivtă de impactul politic

Administrația americană a motivat această schimbare de direcție prin faptul că sprijinul financiar masiv acordat Israelului a devenit o țintă politică facilă pentru opoziție. Președintele a menționat că anumiți actori politici din partea stângă folosesc această finanțare în mod recurent pentru a lansa critici la adresa administrației și a republicanilor.

De asemenea, contextul geopolitic a devenit deosebit de tensionat. La sfârșitul lunii februarie, Statele Unite și Israelul au declanșat operațiuni militare împotriva Iranului, acțiuni care au afectat grav rutele de transport maritim și au generat perturbări majore pe piețele energetice globale, inclusiv creșteri ale prețurilor la carburanți și produse de bază.

Reacțiile piețelor financiare

Anunțul brusc făcut de președintele american a provocat imediat fluctuții pe piețele financiare internaționale. Cotațiile pentru țițeiul Brent au înregistrat o scădere de aproximativ 3% în urma declarațiilor referitoare la încetarea finanțării militare, în timp ce prețurile gazelor naturale au consemnat de asemenea scăderi abrupte pe fondul incertitudinilor economice.

Alegerile pentru Congresul SUA, desfășurate în aceeași zi, aduc o presiune suplimentară asupra administrației republicane, sondajele indicând o posibilă pierdere a controlului asupra Camerei Reprezentanților și lupte strânse pentru mandatele din Senat.