Israelul și Statele Unite votează. Soarta Orientului Mijlociu depinde de Benjamin Netanyahu și de noul Congres american – ANALIZE BBC și CNN

Peste șase milioane de cetățeni israelieni sunt chemați la urne pentru a decide dacă cel mai longeviv prim-ministru al țării, Benjamin Netanyahu, va rămâne la putere. La doar o săptămână distanță, americanii vor vota pentru un nou Congres.

Potrivit unei analize publicate de BBC, aceste două scrutine sunt nu doar apropiate temporal, ci și profund interconectate. Rezultatul va avea consecințe majore asupra războaielor din regiune și asupra economiei globale. Între cele două state există și o legătură fizică directă. Organizația Republicans Overseas Israel estimează că aproximativ o jumătate de milion de cetățeni israelieni cu pașaport american pot vota în ambele scrutine.

Sunt primele alegeri naționale din Israel organizate după eșecul major de securitate din 7 octombrie 2023. Atunci a avut loc atacul condus de Hamas, urmat de războaiele din Gaza, Liban și Iran. Aceste evenimente au adâncit izolarea internațională a țării. Alegerile de marți vor stabili dacă statul își continuă cursul naționalist, conservator și religios promovat de aliații lui Netanyahu sau va schimba direcția politică.

Lupta politică la Ierusalim

În prezent, zeci de liste de partid sunt înregistrate la Ierusalim. Sondajele sugerează că 11-13 formațiuni vor trece pragul de 3,25% pentru a intra în Knesset, parlamentul israelian cu 120 de locuri. Principalul contracandidat al lui Benjamin Netanyahu (Likud) este Gadi Eisenkot, liderul noului partid centrist Yashar și fost șef de stat major.

Pentru a guverna, are nevoie de 61 de locuri. Sondajele arată că nici blocul lui Netanyahu, nici opoziția fragmentată nu pot atinge majoritatea pe cont propriu. Partidele arabe ar putea deveni astfel esențiale în formarea noii coaliții.

Impactul acestor alegeri asupra războiului cu Iranul este imediat. Campania lui Netanyahu s-a bazat pe discursuri referitoare la un posibil nou atac asupra regimului islamic. Această strategie are rolul de a-i reface reputația de lider axat pe securitate, grav afectată după 7 octombrie, se arată în analiza britanicilor.

Deși președintele american Donald Trump i-a susținut campania și a cerut ca ambii lideri să „termine curând treaba” în Iran, există informații contradictorii. Unii oficiali susțin că liderul de la Casa Albă ar fi intervenit pentru a opri un atac înaintea alegerilor, din cauza temerii că o nouă creștere a prețurilor la energie ar reaminti alegătorilor americani de conflictul nepopular.

Problema iraniană și avertismentul lui Trump

Pentru a se menține la putere, presa israeliană speculează că Netanyahu ar putea ordona o intervenție militară în calitate de prim-ministru interimar după alegeri. Scopul său ar fi forțarea unui guvern de uniune națională. Gadi Eisenkot a exclus deja această variantă.

„Dacă Israelul va avea un lider greșit, care ar fi oricine altcineva în afară de Bibi, America va trebui să facă această treabă singură, iar eu nu sunt înclinat să o fac”, a avertizat Donald Trump printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Afirmația este urmărită îndeaproape la Teheran. Diplomații iranieni au avertizat constant că un nou atac ar atrage lovituri majore asupra infrastructurii din regiune și ar lovi direct economia globală.

Impactul asupra palestinienilor și economiei mondiale

Economia și costul vieții au dominat campaniile electorale din ambele țări. În SUA, prețurile au crescut după apariția problemelor pe rutele energetice prin Strâmtoarea Ormuz. În Israel, cheltuielile masive pentru apărare pun presiune enormă pe buget.

Recent, Netanyahu a propus chiar dezvoltarea unei economii bazate pe criptomonede pentru a eluda eventuale sancțiuni internaționale. Ideea a fost respinsă de specialiștii Băncii Israelului și criticată de opoziție, care a catalogat-o drept o amenințare la adresa securității naționale.

Problema palestiniană rămâne un punct central în aceste alegeri. Actuala guvernare israeliană a fost cea mai dură din istoria țării, se arată în analiză. Miniștrii de extremă-dreapta Bezalel Smotrich și Itamar Ben-Gvir au blocat fondurile pentru Autoritatea Palestiniană, au încurajat extinderea coloniilor și au limitat intervenția poliției împotriva violențelor coloniștilor din Cisiordania.

Jurnaliștii CNN explică faptul că o victorie a opoziției nu ar aduce neapărat o recunoaștere a statului palestinian. Această schimbare ar elimina însă presiunea pentru colapsul Autorității Palestiniene și ar oferi mai mult spațiu diplomatic în relațiile cu SUA și Uniunea Europeană.

Președintele american Donald Trump a susținut public Israelul, însă o victorie a democraților în Congres ar putea duce la restricționarea finanțărilor militare americane. Totuși, liderul de la Casa Albă își va păstra prerogativele executive și dreptul de veto pentru a susține politicile externe. Alegerile din această săptămână, de la Ierusalim și Washington, vor modela decisiv direcția globală în anii următori.