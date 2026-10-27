DERAPAJ | Dan Tănasă, un nou discurs xenofob de la tribuna Parlamentului. „Ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri din Bangladesh și Nepal”

Dan Tanasă, deputat AUR, a avut un nou derapaj în plenul Parlamentului României printr-un discurs axat pe mesaje xenofobe. Luni, 26 octombrie, de la tribuna Camerei Deputaților, el a lansat atacuri la adresa muncitorilor străini proveniți din statele asiatice.

Parlamentarul a arătat spre prezența acestor lucrători drept cauza principală a unor probleme sociale majore. El a legat imigrația forței de muncă de reapariția unor boli infecțioase și de importul de criminalitate.

În intervenția sa, Dan Tanasă a rostit o serie de acuzații grave de la tribună. El a afirmat că lucrătorii din state asiatice aduc cu ei crize sanitare și rețele de trafic.

„În România ați readus lepra, ați readus lepra, ați adus traficanți de droguri din Bangladesh, ați adus traficanți de droguri din Nepal”, a declarat deputatul AUR.

Atacul asupra opoziției și politicile de imigrație

Discursul său a vizat excluderea directă a muncitorilor necalificați din afara spațiului european. El i-a numit pe aceștia cetățeni din „lumea a 3-a”. Ținta colaterală a acestor declarații a fost grupul parlamentar al USR. Deputatul AUR a criticat politicile de imigrație susținute de opoziție și a folosit un limbaj jignitor pentru a le cataloga abordarea.

„De fiecare dată când aud pe cei de la USR îmi aduc aminte de vorba aia care spune că un vapor se scufundă nu datorită apei din jurul lui. Un vapor se scufundă datorită apei din interiorul lui. Așadar, această boală mintală, care se numește simpatie suicidală, este cancerul care roade în momentul acesta vestul Europei”, a susținut parlamentarul.

În timpul discursului său acesta trasat o graniță pe criterii de proveniență geografică și a arătat că preferă imigranți exclusiv din Europa sau America de Nord. Totodată, a continuat cu ironii și recomandări extreme pentru colegii din USR, scrie digi24.ro.

„Știu că pe trotinete nu vă puteți uita la telefoane mobile sau la televizoare, nu puteți citi o știre, și, mă rog, aveți și banane în mâini și nu puteți să faceți lucrul ăsta. Franța, Spania, Italia este devastată exact de către cei pe care voi vreți să îi aduceți aici. Nu am nicio problemă să aducem polonezi în România, să aducem sârbi, să aducem, nu știu, suedezi, italieni, francezi, americani, unguri. Invadați România cu muncitori necalificați din țări din lumea a 3-a”, a completat Dan Tanasă.

El a sugerat mutarea politicienilor din opoziție pe alt continent: „Dacă muriți de foame, pentru că nu va duce livratorul nepalez mâncarea la ușă, puteți să vă mutați în Nepal, colegii de la USR, mutați-vă în Pakistan, colegii, mutați-vă în Bangladesh!”.

Dosarul penal pentru discurs instigator la ură

Acest nou episod are loc într-un context juridic complicat pentru reprezentantul AUR. La o distanță de doar patru zile de la acest discurs, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a luat o decizie penală împotriva sa. Pe 22 octombrie, procurorii l-au trimis în judecată, în stare de libertate, sub acuzația de incitare la violență, ură sau discriminare.

Dosarul instrumentat de anchetatori pornește de la o acțiune similară din mediul online. Pe 19 august 2025, Dan Tanasă a publicat un mesaj pe o rețea de socializare. El cerea românilor să refuze comenzile aduse de livratori străini și solicita stoparea importului de forță de muncă.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă”, a scris demnitarul în textul analizat de procurori. Anchetatorii au încadrat acest apel în sfera penală a discursului instigator la ură. Pe numele lui mai sunt făcute câteva plângeri penale.