Kelemen Hunor, palmă pentru implicarea lui Grindeanu în Guvern: Când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat implicarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, în activitatea noului Executiv. El a explicat că intervențiile publice ale liderului social-democrat sunt absolut normale. Totuși, Kelemen Hunor a trasat o linie clară între influența politică a partidului și responsabilitatea administrativă asumată de șeful Guvernului.

Într-o intervenție la Digi24, liderul UDMR a detaliat această separare a rolurilor din interiorul actualei puteri. El a punctat că deciziile se iau politic, dar documentele poartă o singură semnătură la Palatul Victoria, conform informațiilor news.ro.

„Este Guvern PSD. De aceea, preşedintele PSD-ului, sigur că este implicat, fiindcă este, va fi responsabilitatea lui şi responsabilitatea partidului, ceea ce se va întâmpla. Şi atunci e normal să existe o implicare. Dar e una să te implici în politicile publice şi în direcţia dată de partidul care dă miniştrii şi e o altă chestiune ceea ce se întâmplă în Guvern, fiindcă acolo, seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează. Este responsabilitatea lui, în primul rând administrativă, dar dincolo, sigur că există responsabilitate politică”, a declarat Kelemen Hunor.

Deciziile majore vor arăta direcția reală a Cabinetului

Liderul maghiar a precizat că se așteaptă la intervenții constante din partea lui Sorin Grindeanu pe teme de guvernare. PSD și-a asumat acest Cabinet, iar președintele partidului va comunica regulat direcțiile majore. Kelemen Hunor a adăugat că adevărata direcție a Executivului va fi vizibilă abia după adoptarea primelor măsuri concrete.

„În momentul în care vor fi luate primele decizii majore în Guvern, atunci vom vedea, într-adevăr, care va fi direcţia, dar eu mă aştept în continuare la astfel de intervenţii. E preşedintele Camerei Deputaţilor, este preşedintele PSD-ului şi PSD-ul este la guvernare”, a explicat președintele UDMR.

PSD impune un control asupra miniștrilor

Declarațiile lui Kelemen Hunor au loc la scurt timp după o serie de anunțuri făcute de Sorin Grindeanu. Liderul PSD a comunicat luni, după ședința conducerii partidului, că social-democrații vor monitoriza strict activitatea propriilor miniștri. El a impus o analiză lunară în interiorul partidului pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare.

În plus, Sorin Grindeanu a cerut o evaluare rapidă și clară a situației financiare a țării. Liderul PSD a solicitat prezentarea tuturor facturilor neachitate de stat și inventarierea lucrărilor executate, dar nefacturate încă. Intervenția sa a continuat o comunicare începută duminică pe rețelele sociale, unde a detaliat public planurile de acțiune pentru miniștrii social-democrați în perioada imediat următoare.