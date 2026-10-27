Kelemen Hunor, palmă pentru implicarea lui Grindeanu în Guvern: Când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a analizat dinamica dintre conducerea PSD și noul Guvern. Hunor consideră firească implicarea lui Sorin Grindeanu, dar subliniază că responsabilitatea administrativă finală aparține premierului Luca Niculescu.

Stefan Lupu - Reporter special
Kelemen Hunor, palmă pentru implicarea lui Grindeanu în Guvern: Când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu

Consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, la Palatul Cotroceni, Bucuresti, 17 septembrie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a analizat dinamica dintre conducerea PSD și noul Guvern. Hunor consideră firească implicarea lui Sorin Grindeanu, dar subliniază că responsabilitatea administrativă finală aparține premierului Luca Niculescu.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat implicarea liderului PSD, Sorin Grindeanu, în activitatea noului Executiv. El a explicat că intervențiile publice ale liderului social-democrat sunt absolut normale. Totuși, Kelemen Hunor a trasat o linie clară între influența politică a partidului și responsabilitatea administrativă asumată de șeful Guvernului.

Într-o intervenție la Digi24, liderul UDMR a detaliat această separare a rolurilor din interiorul actualei puteri. El a punctat că deciziile se iau politic, dar documentele poartă o singură semnătură la Palatul Victoria, conform informațiilor news.ro.

„Este Guvern PSD. De aceea, preşedintele PSD-ului, sigur că este implicat, fiindcă este, va fi responsabilitatea lui şi responsabilitatea partidului, ceea ce se va întâmpla. Şi atunci e normal să existe o implicare. Dar e una să te implici în politicile publice şi în direcţia dată de partidul care dă miniştrii şi e o altă chestiune ceea ce se întâmplă în Guvern, fiindcă acolo, seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează. Este responsabilitatea lui, în primul rând administrativă, dar dincolo, sigur că există responsabilitate politică”, a declarat Kelemen Hunor.

Deciziile majore vor arăta direcția reală a Cabinetului

Liderul maghiar a precizat că se așteaptă la intervenții constante din partea lui Sorin Grindeanu pe teme de guvernare. PSD și-a asumat acest Cabinet, iar președintele partidului va comunica regulat direcțiile majore. Kelemen Hunor a adăugat că adevărata direcție a Executivului va fi vizibilă abia după adoptarea primelor măsuri concrete.

„În momentul în care vor fi luate primele decizii majore în Guvern, atunci vom vedea, într-adevăr, care va fi direcţia, dar eu mă aştept în continuare la astfel de intervenţii. E preşedintele Camerei Deputaţilor, este preşedintele PSD-ului şi PSD-ul este la guvernare”, a explicat președintele UDMR.

PSD impune un control asupra miniștrilor

Declarațiile lui Kelemen Hunor au loc la scurt timp după o serie de anunțuri făcute de Sorin Grindeanu. Liderul PSD a comunicat luni, după ședința conducerii partidului, că social-democrații vor monitoriza strict activitatea propriilor miniștri. El a impus o analiză lunară în interiorul partidului pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare.

În plus, Sorin Grindeanu a cerut o evaluare rapidă și clară a situației financiare a țării. Liderul PSD a solicitat prezentarea tuturor facturilor neachitate de stat și inventarierea lucrărilor executate, dar nefacturate încă. Intervenția sa a continuat o comunicare începută duminică pe rețelele sociale, unde a detaliat public planurile de acțiune pentru miniștrii social-democrați în perioada imediat următoare.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro