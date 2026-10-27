Luca Niculescu merge la Chișinău în prima sa deplasare externă. Discuții despre infrastructura energetică și proiecte comune

Premierul Luca Niculescu a ales Republica Moldova pentru prima sa deplasare oficială externă. Oficialul se află marți la Chișinău pentru o serie de întâlniri la cel mai înalt nivel.

Această vizită marchează debutul agendei sale de politică externă și confirmă sprijinul asumat de București pentru parcursul european al statului vecin.

Dimineață dedicată corpului diplomatic și mediului de afaceri

Programul zilei începe cu discuții interne și consulare. La ora 10:00, premierul discută cu personalul Consulatului General al României la Chișinău. Ulterior, la ora 10:45, Luca Niculescu are o întrevedere cu Înaltpreasfințitul Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ora 11:50, șeful Executivului de la București se întâlnește cu echipa Ambasadei României din Republica Moldova. După această ședință, la ora 12:30, oficialul participă la o sesiune de lucru cu reprezentanții companiilor românești. Acești oameni de afaceri derulează proiecte majore de investiții peste Prut, iar dialogul are loc direct la sediul Ambasadei, scrie news.ro.

Întâlnirea Guvernelor și agenda energetică

A doua parte a zilei este rezervată diplomației guvernamentale. La ora 14:25, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, îl primește pe Luca Niculescu în cadrul unei ceremonii oficiale. Evenimentul include prezentarea gărzii de onoare la sediul Guvernului de la Chișinău.

Cei doi oficiali vor avea o întâlnire bilaterală. La finalul acesteia, delegațiile se reunesc într-o ședință comună în plen. La ora 15:30, premierii României și Republicii Moldova susțin o conferință de presă comună.

Un punct distinct pe agendă este deplasarea din teren, programată pentru ora 16:15. Cei doi șefi de guvern merg împreună la Stația Electrică Chișinău, un obiectiv strategic pentru interconectarea prin linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău. Această infrastructură consolidează direct securitatea energetică a Republicii Moldova față de rețelele externe.

Dialogul cu liderii Parlamentului și Președinției

Agenda politică de la Chișinău se încheie cu discuții la nivelul Parlamentului și Președinției. La ora 17:00, Luca Niculescu poartă un dialog cu Igor Grosu, președintele forului legislativ. Vizita se încheie la ora 18:00 cu o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Această deplasare respectă un acord stabilit telefonic la scurt timp după validarea noului Cabinet la București. Imediat după preluarea mandatului la Palatul Victoria, Luca Niculescu l-a contactat pe Vasile Tofan.

„Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulţumit pentru urările calde şi de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chişinău şi ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru şi pentru a identifica altele noi, cu acelaşi obiectiv: să asigurăm securitatea şi prosperitatea cetăţenilor noştri”, a scris Luca Niculescu pe rețeaua socială X.

La rândul său, omologul moldovean a subliniat importanța parteneriatului strategic bilateral prin intermediul unui mesaj public.

„România înseamnă un partener de încredere şi sprijin constant în parcursul nostru european”, a declarat Vasile Tofan la finalul discuției cu șeful Executivului de la București.