Medicii rezidenți din anii I, II și III ar putea fi plătiți pentru gărzi. Ce propune Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță schimbări în modul de remunerare a gărzilor din spitale. Oficialul își dorește ca inclusiv medicii rezidenți din anii I, II și III să fie plătiți pentru gărzile efectuate, după ce a semnalat că unii dintre aceștia ajung să lucreze până la 8-10 gărzi pe lună fără să primească bani pentru această activitate. În paralel, ministrul propune un sistem de plată progresivă, prin care tariful să crească cu 25% pentru fiecare gardă lunară suplimentară, scrie News.ro.

Medicii care fac mai multe gărzi ar putea primi tarife mai mari

Ministrul Sănătății consideră că plata gărzilor trebuie să țină cont de volumul de muncă depus de medici. Astfel, propunerea vizează păstrarea unui tarif pentru prima gardă dintr-o lună și majorarea progresivă a remunerației pentru următoarele.

„Cine face o gardă va avea un tarif, probabil cel aflat acum în plată. Cine face a doua gardă pe lună va avea un tarif mai mare, cine face a treia gardă pe lună va avea un tarif și mai mare”, a explicat Alexandru Rogobete.

Oficialul a precizat că majorarea avută în vedere este de 25% de la o gardă la alta. Totuși, pragul până la care s-ar aplica această creștere nu a fost stabilit definitiv. Ministrul a menționat că sunt analizate variante care să includă primele trei sau patru gărzi suplimentare.

Potrivit acestuia, sistemul ar urmări o remunerare mai echitabilă a personalului medical, în condițiile în care există medici care efectuează una, două, trei sau chiar mai multe gărzi într-o singură lună.

Rezidenții din primii trei ani ar putea fi incluși în sistemul de plată

O altă schimbare anunțată de ministru vizează medicii rezidenți din anii I, II și III. În prezent, potrivit lui Alexandru Rogobete, în multe unități medicale aceștia nu sunt remunerați pentru gărzile efectuate, deși volumul de muncă poate fi considerabil.

Ministrul a afirmat că unii rezidenți ajung să efectueze opt, nouă sau chiar zece gărzi lunar fără să fie plătiți pentru această activitate. El consideră că situația trebuie schimbată și susține includerea tuturor acestor categorii de rezidenți în sistemul de remunerare a gărzilor.

„Nu consider că este corect acest lucru și îmi doresc includerea la plată inclusiv a gărzilor pentru rezidenții de anul unu, doi și trei”, a declarat Alexandru Rogobete.

Propunerea ar putea reprezenta o schimbare importantă pentru medicii aflați la începutul carierei, care participă la activitatea spitalelor și contribuie la îngrijirea pacienților.

Ce tipuri de gărzi există în spitale

Alexandru Rogobete a explicat că legislația prevede mai multe categorii de gărzi: de urgență, de monitorizare, la domiciliu și intervenționale, în cazul specialităților în care astfel de activități sunt posibile.

Ministrul a subliniat că reorganizarea modului în care sunt realizate gărzile trebuie însoțită de o adaptare a tarifelor, astfel încât activitatea personalului medical să fie remunerată corespunzător.