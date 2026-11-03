Mai mulți parlamentari vor să scoată mașinile de curse de la plata „taxei de lux”: „Prețul lor nu reflectă un caracter de lux”

„Taxa de lux” se aplică în prezent pentru autovehiculele a căror valoare depășește 375.000 de lei. Inițiatorul și susținătorii proiectului spun, însă, că, deși valoarea autoturismelor folosite la competițiile sportive depășește 375.000 de lei, „prețul lor nu reflectă un caracter de lux, ci este impus de standardele tehnice și de siguranță ale Federației Internaționale de Automobilism (FIA)”.

Pentru a putea fi scutite de plata „taxei de lux”, autoturismele folosite în competițiile sportive vor trebui să fie omologate în acest scop de federația sportivă de specialitate și să aibă înscrisă această destinație pe cartea de identitate.

„Impactul bugetar al acestei măsuri este nesemnificativ. Categoria vizată cuprinde un lot de aproximativ 50-60 de autovehicule la nivel național, astfel încât sumele colectate în prezent din aplicarea taxei asupra acestora reprezintă o fracțiune infimă din

veniturile bugetare generate de întreaga categorie de autoturisme de lux. Eliminarea acestei taxe pentru vehiculele de competiție nu produce, prin urmare, niciun dezechilibru la nivelul bugetului de stat”, se arată în expunerea de motive.

Din contră, inițiatorul legii și susținătorii acesteia susțin că modificarea ar aduce un câștig net la nivelul bugetului consolidat, „prin păstrarea și relansarea activității economice conexe sportului cu motor: turism, cazare, alimentație publică, servicii tehnice și organizare de evenimente”.

„Aceste activități generează TVA, impozite pe venit și contribuții sociale semnificativ mai mari decât taxa de lux percepută în prezent pentru cele câteva zeci de autovehicule vizate. Menținerea taxei riscă, în schimb, să determine dispariția definitivă a competițiilor și, odată cu ea, a întregului lanț economic pe care acestea îl susțin, așa cum demonstrează deja cazul Tess Rally Brașov, eveniment care nu se va mai organiza după 47 de ani de istorie neîntreruptă”, se mai arată în expunerea de motive.