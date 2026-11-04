Acciza la bere, înghețată. Proiect legislativ trimis spre aprobarea finală în Parlament

Inițiatorii acestei modificări legislative arată că, după creșterile succesive din ultimii ani, acciza a fost majorată foarte mult. Nivelul său depășește acum chiar și state europene dezvoltate economic.

Calculele arată că acciza a crescut cu 26% în 2025-2026, fiind modificată de patru ori în ultimii patru ani.

Acciza la bere, înghețată

În privința pieței berii, datele arată că cererea a scăzut cu 5% în 2022 și cu încă 5% în 2023. Chiar dacă s-a stabilizat în 2024, în 2025 a scăzut cu încă patru procente. Asta înseamnă o reducere de până la 14,4 milioane de hectolitri.

Este cel mai mic consum de bere din România din ultimii 20 de ani, potrivit specialiștilor consultați de Profit.ro.

„O creștere suplimentară a accizelor la bere riscă să împingă sectorul berii sub pragul sustenabilității, cu consecințe sociale și economice negative de amploare. Prin urmare, se impune stabilizarea sectorului, concomitent cu posibilitatea de creștere a încasărilor bugetare provenite din acciza la bere, prin menținerea nivelului actual al accizei pentru următorii doi ani, 2027 și 2028, concomitent cu decuplarea de la mecanismul de indexare raportat la indicele prețurilor de consum, prevăzut de Codul Fiscal”, potrivit inițiatorilor proiectului.

Măsuri pentru sprijinirea micilor întreprinzători

Mai mult, același proiect legislativ aduce și un plus pentru micii întreprinzători. Astfel, distribuitorii care vor să comercializeze bere produsă de micii întreprinzători vor fi obligați să constituie o garanție de 25.000 de lei, de zece ori mai mică decât cea pe care o achită în prezent.

Astfel, va crește interesul pentru achiziția berii produse de micii producători.

În prezent, nivelul accizei este de 5,83 lei/hl/1 grad Plato, în timp ce berea produsă de producătorii independenți a căror producție anuală nu depășește 200.000 hl beneficiază de un nivel mai redus al accizei, de 3,21 lei.

Nivelul accizelor actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a fiecărui an.