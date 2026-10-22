Allen Coliban cere explicații de la SRI după reacția la declarațiile lui Ludovic Orban

Deputatul USR Allen Coliban, membru al Comisiei parlamentare de control al activității SRI, va solicita Serviciului Român de Informații explicații oficiale privind reacția publică din seara de 20 octombrie 2026, după declarațiile fostului premier Ludovic Orban. Parlamentarul vrea să afle cine a aprobat mesajul publicat de instituție, de ce au fost blocate comentariile și care este poziția oficială a serviciului în legătură cu acuzațiile formulate în 2023 de fostul ministru liberal Dan Vîlceanu.

Allen Coliban critică atât momentul ales de SRI pentru comunicare, cât și forma în care instituția a decis să răspundă. Deputatul consideră că un subiect atât de important ar fi trebuit abordat într-o conferință de presă, în care jurnaliștii să poată adresa întrebări, nu printr-o postare pe Facebook la care comentariile au fost ulterior dezactivate.

„Un serviciu de informații care postează pe rețele sociale și apoi blochează reacțiile publice trimite exact semnalul opus transparenței pe care pretinde că o practică”, a transmis parlamentarul USR.

Cinci întrebări pentru SRI

În calitate de membru al Comisiei de control SRI, Allen Coliban anunță că va transmite oficial mai multe întrebări instituției. Printre acestea se numără cine a aprobat postarea din 20 octombrie și în baza căror proceduri interne, dacă există reguli pentru reacțiile publice la declarațiile politicienilor și care au fost criteriile în funcție de care au fost dezactivate comentariile.

Deputatul vrea să afle și cum evaluează SRI rezultatele comunicării sale publice, dar mai ales care este poziția oficială a instituției față de declarațiile făcute în 2023 de Dan Vîlceanu, fost ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene și fost secretar general al PNL.

Coliban susține că reacția recentă a serviciului de informații ridică semne de întrebare în privința consecvenței comunicării instituționale. În opinia sa, acuzațiile privind implicarea SRI în viața politică nu sunt noi și au fost formulate de-a lungul timpului de reprezentanți ai mai multor partide și de persoane care au ocupat funcții importante în stat.

Acuzațiile lui Dan Vîlceanu din 2023, readuse în discuție

Un punct central al solicitării îl reprezintă afirmațiile făcute în 2023 de Dan Vîlceanu. Potrivit lui Allen Coliban, fostul ministru a declarat atunci că formarea Guvernului condus de Nicolae Ciucă ar fi fost negociată la vila K2 a SRI, cu medierea directorului de la acea vreme, Eduard Hellvig.

Deputatul consideră că acuzația este gravă și solicită o clarificare oficială. El compară lipsa unei reacții publice la declarațiile lui Vîlceanu cu răspunsul recent al SRI la afirmațiile lui Ludovic Orban.

„Dacă la Orban SRI a reacționat în două ore, la Vîlceanu avem tăcere de trei ani. Selectivitatea aceasta e, în sine, un răspuns”, a afirmat parlamentarul USR.

Coliban susține că diferențele de reacție pot alimenta suspiciunile privind criteriile folosite de instituție atunci când decide să intervină în dezbaterea publică. Solicitarea sa urmărește obținerea unui răspuns oficial, nu doar continuarea schimbului de declarații politice.

Allen Coliban cere un dialog public între SRI și presă

Pe lângă întrebările adresate instituției, deputatul USR va cere organizarea unui dialog direct și public între reprezentanții SRI și cei ai presei. În opinia sa, transparența și asumarea unor explicații sunt esențiale pentru recâștigarea încrederii publice.

Parlamentarul afirmă că SRI se confruntă cu o problemă de credibilitate, care nu poate fi rezolvată prin reacții punctuale, ci prin comunicare instituțională coerentă și rezultate concrete în combaterea amenințărilor la adresa securității naționale.

Ce a spus Ludovic Orban

Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban afirmă că președintele Nicușor Dan s-ar fi apropiat de PSD în perspectiva obținerii sprijinului social-democraților pentru un al doilea mandat la Cotroceni, în schimbul participării partidului la guvernare. Orban susține că șeful statului ar avea încredere în PSD pe baza unor presupuse garanții oferite de serviciile de informații.

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