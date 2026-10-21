Reacția SRI la declarațiile lui Ludovic Orban: Acuzațiile privind implicarea instituției denotă o „lipsă de asumare a deciziilor politice”

Serviciul Român de Informații a reacționat oficial după declarațiile făcute de Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie. Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, instituția condamnă afirmațiile politicianului și respinge orice acuzație de implicare în negocieri partinice.

Reprezentanții SRI consideră lansarea repetată a unor asemenea speculații în spațiul public drept un act regretabil și iresponsabil.

„Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora”, se arată în comunicatul oficial al instituției.

Serviciul a precizat că atacurile constante la adresa instituției și a conducerii sale au forțat această ieșire publică, din cauza caracterului repetitiv al unui limbaj catalogat drept „suburban”.

Conducerea interimară și legalitatea funcției

SRI răspunde prin postare direct la atacurile formulate la adresa directorului interimar, Răzvan Ionescu.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, explică reprezentanții SRI.

La finalul comunicatului, instituția a reiterat că nu participă la înțelegeri politice. SRI a subliniat că își limitează activitatea strict la prevederile Constituției României, cu scopul de a asigura securitatea cetățenilor.

Acuzațiile lui Ludovic Orban: Garanții politice, atacuri la președinte și o conducere „pe șestache”

Reacția Serviciului Român de Informații vine ca răspuns la un interviu acordat de Ludovic Orban jurnalistei Dana Chera. În cadrul discuției, politicianul a lansat ipoteza unei intervenții a serviciilor secrete la cel mai înalt nivel al statului pentru formarea unor alianțe electorale.

Concret, Orban a afirmat că SRI și SPP i-au oferit garanții președintelui României în privința fiabilității Partidului Social Democrat. Potrivit politicianului, cele două structuri de forță ar fi asigurat șeful statului că

„Probabil PSD va fi un partid de cursă lungă, care își va respecta înțelegerile cu Nicușor.”. Scopul final al acestei arhitecturi politice ar fi, în opinia sa, susținerea lui Nicușor Dan pentru obținerea unui nou mandat.

Întrebat despre identitatea celor implicați, fostul premier i-a nominalizat direct pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, și pe directorul interimar al SRI. În acest context, el a lansat o serie de atacuri la adresa conducerii actuale a principalului serviciu de informații. Orban l-a catalogat pe șeful interimar al SRI drept „necunoscutul domn Ionescu, care conduce pe șestache SRI-ul”.

Deși jurnalista a atras atenția că directorul interimar execută ordine dintr-o poziție militară, Orban a insistat să mute responsabilitatea acestei situații anormale deasupra instituției. El a admis statutul militar al generalului, dar a repetat apăsat că menținerea unei conduceri netransparente „este vina președintelui”. Aceste afirmații cu referire la generalul Ionescu și la procedurile interne ale instituției, au provocat replica dură de pe rețelele de socializare a Serviciului Român de Informații.