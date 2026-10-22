Statele Unite și Israel pregătesc noi lovituri împotriva Iranului după alegerile din SUA

Militarii americani și israelieni au elaborat planuri detaliate pentru o nouă campanie de lovituri împotriva Iranului, care ar putea viza infrastructura energetică, obiective nucleare și arsenalul de rachete și drone al Teheranului. Decizia finală îi aparține însă președintelui Donald Trump, care a amânat de mai multe ori reluarea operațiunilor majore.

Statele Unite și Israel pregătesc planuri pentru noi lovituri în Iran

Statele Unite și Israel au dezvoltat planuri specifice pentru reluarea loviturilor împotriva Iranului după alegerile legislative americane din noiembrie, potrivit unor oficiali americani și altor persoane familiarizate cu discuțiile, informează The New York Times.

Planificarea vizează o operațiune scurtă, dar intensă. Militarii celor două țări au intensificat exercițiile și au efectuat zboruri de antrenament deasupra Irakului pentru a exersa manevre de atac. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a întâlnit săptămâna aceasta cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre posibile noi lovituri.

Obiectivele militare vizate

Țintele ar putea include infrastructura energetică a Iranului, facilitățile nucleare, precum și arsenalul său de rachete și drone. Unii oficiali consideră că o nouă serie amplă de atacuri ar putea accentua presiunea asupra economiei iraniene și l-ar determina pe Teheran să facă concesii diplomatice, după aproape opt luni de conflict.

Totuși, planurile rămân incerte. Prima etapă intensă a loviturilor americano-israeliene, desfășurată între februarie și aprilie, a determinat creșterea prețurilor la energie și a inflației la nivel global, a erodat securitatea în Orientul Mijlociu și a pus presiune semnificativă asupra stocurilor Pentagonului de interceptoare antirachetă.

Nu este nici cert că președintele Donald Trump va aproba noi atacuri. De-a lungul anului, el a respins repetat propuneri de revenire la operațiuni militare majore, inclusiv în luna octombrie, când forțele americane și israeliene erau aproape pregătite să acționeze.

Un scenariu de trei zile și presiunea diplomatică

În paralel cu pregătirile militare, negocierile diplomatice au continuat. Negociatorii americani folosesc perspectiva reluării războiului ca pârghie pentru a obține progrese în cererile privind programul nuclear iranian și controlul asupra Strâmtorii Hormuz.

Până acum, însă, negociatorii iranieni au refuzat concesiile privind programul nuclear, solicitând amânarea acestei probleme pentru o etapă ulterioară a discuțiilor. Unii planificatori americani sunt convinși că o campanie intensă de trei zile ar putea produce suficiente daune economice pentru a schimba poziția Iranului.

Alți oficiali occidentali subliniază însă că guvernul iranian a rezistat până acum presiunilor economice. „În acest moment al războiului, ceea ce este clar este că campania militară convențională desfășurată până acum, împreună cu sancțiunile economice severe și blocada navală americană, nu au adus regimul înapoi la masa negocierilor într-un mod semnificativ”, a declarat Dana Stroul, fostă oficială superioră a Pentagonului pentru politica din Orientul Mijlociu în administrația Biden.

„Nici Trump, nici Netanyahu nu au prezentat un argument convingător despre cum ar schimba mai mult război această dilemă strategică într-o regiune tot mai instabilă și marcată de conflicte”, a adăugat Stroul, actualmente cercetătoare la Washington Institute for Near East Policy.

Factorul electoral din Israel și SUA

Alegerile legislative din Israel, programate pentru 27 octombrie, ar putea complica planurile. Dacă Netanyahu pierde, el ar deveni prim-ministru interimar, iar experții apreciază că i-ar fi dificil să lanseze un război.

Unii analiști consideră însă că Netanyahu ar putea folosi perspectiva unui atac comun americano-israelian pentru a-și presa adversarii politici să intre într-un guvern de unitate destinat gestionării războiului, ceea ce i-ar prelungi controlul asupra puterii.

„Ar putea folosi acest lucru pentru a cere un guvern de urgență amplu, dar se va confrunta cu o suspiciune profundă din partea rivalilor săi politici”, a spus Mazal Mualem, comentator politic israelian și autor al unei biografii despre Netanyahu. „Dacă Iranul atacă, e un lucru, dar inițierea unei lovituri ofensive ar fi extrem de dificilă pentru el.”

În Statele Unite, oficialii spun că există o posibilitate redusă ca Trump să decidă începerea unei campanii în luna octombrie. Printre motivele pentru care este probabil să aștepte după alegeri se numără promisiunea sa recentă de a nu ataca înainte de vot.

Dispozitivul militar american

Statele Unite își vor avea întregul dispozitiv militar abia la începutul lunii noiembrie. Acesta ar include trei portavioane, mii de militari ai Corpului Marinei, avioane de vânătoare și forțe pentru operațiuni speciale.

Armata americană preferă în general să desfășoare atacuri pe timp de noapte, iar la începutul lunii viitoare orele de întuneric deasupra Iranului vor deveni tot mai multe. Oficialii Casei Albe au declarat că administrația nu comentează planuri militare „care pot exista sau nu”, adăugând că Trump menține toate opțiunile pe masă pentru a împiedica Iranul să obțină arme nucleare.

Există însă temeri că un conflict ar putea escalada. Departamentul de Stat american a ordonat miercuri plecarea angajaților guvernamentali nonesenențiali și a familiilor lor din Arabia Saudită, în contextul în care miliția houthi, sprijinită de Iran, continuă să atace obiective din țară.

Dezbaterea privind bomba MOAB

Conform surselor citate de ziar, planurile ar putea evita rafinăriile și infrastructura petrolieră, întrucât Trump dorește să prevină o nouă creștere a prețurilor la combustibili. Ambele armate elaborează totuși variante de operațiuni împotriva programului nuclear iranian.

Una dintre țintele discutate este Pickaxe Mountain, cunoscută de iranieni sub numele Kooh Kolang, un obiectiv nuclear profund îngropat. Trump a declarat săptămâna trecută că analizează utilizarea unei bombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, cunoscută drept MOAB, cu o greutate de 22.000 de lire sterline.

Specialiștii în armament avertizează însă că MOAB explodează deasupra solului și produce o explozie largă, fiind puțin probabil să distrugă un sit subteran construit în granit. Oficialii militari mai precizează că bomba trebuie transportată de un avion de transport MC-130, care zboară lent și ar fi vulnerabil la tirurile antiaeriene iraniene.

Avertismentele Teheranului

Iranul susține că este conștient de planurile americane și își dezvoltă propriile ținte și tactici. Oficialii iranieni au promis că, în cazul unui nou conflict, vor extinde represaliile dincolo de navele comerciale și infrastructura energetică din regiune, vizând centre de date și cabluri submarine de internet.

Peiman Salehi, analist politic la Teheran, a spus că, dacă Pickaxe Mountain ar fi atacat, Iranul ar putea riposta lovind rafinării importante din Arabia Saudită, inclusiv instalații ale Aramco, pentru a determina o creștere imediată a prețurilor la petrol și energie.

„Războiul ne-a făcut să înțelegem că cea mai bună pârghie de presiune asupra lui Trump este creșterea prețurilor la petrol și energie, pentru că asta va afecta poporul american”, a declarat Salehi.

Mahdi Mohammadi, consilier superior al negociatorului iranian general Mohammad Bagher Ghalibaf, a afirmat pe rețelele sociale că ideea potrivit căreia Statele Unite ar încheia un nou val de lovituri în 72 de ore este o „fantezie” și că Iranul va decide când se va încheia războiul.

„Atacurile noastre vor fi mai feroce, mai creative și diferite”, a scris Mohammadi. „Suntem hotărâți și încrezători, iar planificarea solidă a fost pusă în aplicare.”