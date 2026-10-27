Reforma administrativ-teritorială, noua armă politică a lui Grindeanu. Mult zgomot, zero șanse de succes!

Pe nepusă masă, liderul PSD anunță marele proiect al noii guvernări: asumare pe reforma administrativ-teritorială și pe comasarea agențiilor. Curios, Sorin Grindeanu este dealerul poveștii nu premierul. Ce înseamnă asta? Vrea să facă agenda publică, încearcă să capitalizeze electoral printr-un profil reformator și transferă presiunea pe celelalte partide cu aleși locali. Dar aici apare complicația: aproape toate partidele, în mod particular PSD, PNL și UDMR, pot declara că susțin eficientizarea statului, dar când reforma ajunge la primării și la influența lor din teritoriu, realizarea reformei devine mult mai greu de obținut. Spre imposibil. Dar cu tema asta unii speră că pot abate atenția opiniei publice de la austeritatea iernii.

Tema poate aduce câștiguri aparente. Sub premisa că românii mai cred în promisiunile politice, PSD va invoca reforma, asta și în tentativa de a scăpa de imaginea de formațiune încremenită în propria-i rutină. Dacă nu se va concretiza nimic, riscă să fie acuzat că totul a fost PR. PNL poate susține reducerea risipei și a birocrației. O temă care i-ar da consecvență. Doar că aici, în eventualitatea unei lupte interne pentru putere, sensibilitățile primarilor vor cântări greu. UDMR va miza pe cartea apărării autonomiei locale și a intereselor comunității maghiare. În schimb vor trebui să explice cum vor o administrație eficientă acolo unde scade populația iar resursele sunt insuficiente. AUR și USR, partide cu primari mai puțini, vor marșa asidu pe o astfel de temă.

Scenariul cel mai plauzibil este că va urma o perioadă de negocieri și confruntări politice, urmată eventual de o variantă limitată a reformei sau cel mai probabil o amânare sub presiunea divergențelor dintre partide și lipsa consensului între cele trei direct interesate. Mai degrabă, s-ar putea realiza comasări voluntare între diverse localități, așa cum s-a încercat în Bihor și în Buzău. Sau așa cum se profilează unificarea a două comune din Satu Mare.

Revenind la ceea ce ar putea fi un proiect de reorganizare, realitatea e că o primărie mai mică nu este automat inutilă cum nici o primărie comasată nu este automat mai eficientă. Contează infrastructura, distanța până la servicii, geografia. De exemplu, dacă închizi o primărie dintr-o zonă montană izolată fără să asiguri servicii accesibile, ai redus o cheltuială administrativă, fără îndoială, dar ai creat o problemă pentru oamenii de acolo. Reforma administrativ teritorială nu se face doar contabilicește. În doar câteva luni.

Pe de altă parte, reforma comasării agențiilor poate fi făcută. Ai nevoie de un audit instituțional și de criterii administrative precis fundamentate. Doar că aici se vor elimina sinecuri. Ce partid e dispus să își omoare donatorii? Să renunțe la o adevărată armată instituțională. De asta vorbim mai degrabă de un anunț politic lipsit de vreo acțiune coerentă.

În România se discută de zeci de ani despre reforma administrației și administrativ-teritorială. S-a întâmplat în perioada guvernărilor Boc și Ponta și mai nou e readusă în prim plan de Sorin Grindeanu . Același film, actorii se schimbă. În primăvară vom descoperi că am avut o mare dezbatere despre reforma statului dar statul a rămas același.