Netanyahu ar fi făcut presiuni asupra armatei ca să atace Iranul înaintea alegerilor parlamentare

Revenirea lui Beniamin Netanyahu la tacticile fricii, în special după pierderile neașteptate ale aliaților de extremă dreapta din Serbia și Brazilia, a ridicat semne de întrebare asupra viitorului politic al premierului israelian, scrie The Guardian.

Ana Dima
Netanyahu ar fi făcut presiuni asupra armatei ca să atace Iranul înaintea alegerilor parlamentare

[ARHIVA] Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses a joint session of the US Congress at the Capitol March 3, 2015 in Washington, DC. Photo by Olivier Douliery/ABACAUSA.com

Revenirea lui Beniamin Netanyahu la tacticile fricii, în special după pierderile neașteptate ale aliaților de extremă dreapta din Serbia și Brazilia, a ridicat semne de întrebare asupra viitorului politic al premierului israelian, scrie The Guardian.

Beniamin Netanyahu a recurs la o retorică din ce în ce mai alarmistă și, se pare, a pus presiune pe armata israeliană pentru a lua măsuri împotriva Iranului, în contextul în care coaliția sa de extremă dreapta este la limită în sondaje înaintea alegerilor strânse de marți.

Revenirea sa la această retorică și la tacticile fricii, în special după pierderile neașteptate ale aliaților de extremă dreapta din Serbia și Brazilia, a ridicat semne de întrebare asupra viitorului politic al premierului israelian, scrie The Guardian.

Puțini dintre aliații sau adversarii săi se așteptau ca guvernul său să supraviețuiască după 7 octombrie, cu atât mai puțin să-și termine mandatul. Însă majoritatea sondajelor au arătat clar, de mai bine de doi ani, că actuala sa coaliție pare să-și piardă majoritatea fragilă.

Imagini cu AI pentru a induce frica

Prim-ministrul israelian a postat o imagine generată de inteligența artificială a unui nor nuclear în formă de ciupercă care distruge Tel Aviv, le spunându-le alegătorilor israelieni să-l aleagă sau să riște anihilarea nucleară.

„Oricine este preocupat de propria existență fizică, de cea a familiei sale și a celor dragi ar trebui să fie precaut înainte de a vota pentru [opoziție]”, a scris el într-o postare pe rețelele de socializare despre programul nuclear al Iranului.

Postul de știri israelian Canalul 12 a relatat că prim-ministrul și șeful Statului Major al forțelor armate, general-locotenent Eyal Zamir, s-au ciocnit în ultimele zile cu privire la o directivă către armată care ar putea „declanșa o conflagrație imediată cu Iranul într-un moment foarte sensibil”, provocând o eroare de calcul din partea Iranului.

Șeful statului major cere ca ordinul să-i fie transmis în scris

Se pare că Zamir ar fi solicitat ca directiva, ale cărei detalii nu au fost specificate, să îi fie prezentată în scris.

Netanyahu a negat raportul, iar Ministerul Apărării a negat ulterior orice intenție de a desfășura operațiuni militare împotriva Iranului.

Luni însă, CNN a relatat că Netanyahu a încercat să-l convingă pe Donald Trump să lanseze un nou atac asupra Iranului în ultimele săptămâni, reluând războiul pe care ambii bărbați l-au început în februarie.

Raportul, confirmând o relatare anterioară din Financial Times, a precizat că Trump a exclus orice astfel de acțiune până la alegerile pentru Congresul american de săptămâna viitoare.

Armata nu dezminte

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au emis luni o declarație care nu a dezmințit deloc relatările de presă.

Au insistat doar că deciziile lor s-au bazat exclusiv pe „considerații de securitate, profesionale, obiective și naționale”.

Avertismentele lui Netanyahu au fost în contrast puternic cu triumfalismul său imediat după războaiele împotriva Iranului care au început anul trecut și în primăvara aceasta.

Eisenkot, de partea lui Zamir

Gadi Eisenkot, liderul blocului de opoziție și cel mai probabil contracandidat al lui Netanyahu pentru funcția de prim-ministru, și-a exprimat încrederea în Zamir. „Nu vom permite ca IDF să fie transformată într-un pion în campania de supraviețuire a lui Netanyahu”, a declarat Eisenkot, care este un general în retragere.

Majoritatea sondajelor sugerează că blocul de opoziție, condus în principal de centru-dreapta, de Eisenkot, este pe cale să câștige mai multe locuri în Knesset-ul Israelului decât coaliția Netanyahu, dar niciuna dintre ele nu ar putea reuni cele 61 de locuri necesare pentru un guvern majoritar.

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