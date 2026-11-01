Serviciul secret rus a reținut un minor după ce SUA au avertizat Moscova privind riscul unui atac terorist

Presa de stat rusă a publicat duminică o declarație a Serviciului Federal de Securitate (FSB) în care anunța că un minor a fost reținut în legătură cu amenințarea unui atac terorist de care a fost avertizat de Ambasada SUA la Moscova.

Atacul ar fi vizat Rezervația Muzeală Țarițîno din Moscova, potrivit presei ruse, citată de Reuters.

Ambasada SUA în Rusia a emis sâmbătă o alertă de securitate, avertizând asupra unei „amenințări credibile de producere a unui eveniment cu victime în masă” la fața locului.

Potrivit ambasadei, Washingtonul coordona un răspuns cu autoritățile ruse.

Deși nu a oferit detalii specifice, ambasada a sfătuit oamenii să „evite zona, să rămână vigilenți și să evite aglomerația”.

Și Germania a emis un avertisment similar

„În urma operațiunii, un cetățean rus minor a fost reținut. Acesta postase pe platforma de videoclipuri scurte TikTok fotografii în care purta îmbrăcăminte tactică, o cagulă, o șapcă, ochelari de soare, căști și un obiect care semăna cu o armă automată, precum și fotografii făcute la Muzeul-Rezervație Țarițîno, cu explicația foto: «Am găsit un loc»”, se arată în comunicat.

Sâmbătă seara, muzeul și parcul au fost închise „din motive tehnice”, iar vizitatorii au fost evacuați.

Conform presei ruse, acestea au fost redeschise ca de obicei pe 1 noiembrie.

Ambasada Germaniei în Rusia ar fi emis, de asemenea, un avertisment cu privire la o posibilă amenințare la adresa securității rezervației muzeale.

În cazul Crocus City Hall, Putin a spus că avertismentele Vestului sunt „provocări”

În martie 2024, ambasada SUA în Rusia a emis o alertă similară cu privire la o amenințare cu câteva zile înainte de un atac terorist la sala de concerte Crocus City Hall de lângă Moscova.

Atacul a avut loc pe 22 martie și s-a soldat cu peste 150 de morți și sute de răniți.

În zilele premergătoare atacului, președintele rus Vladimir Putin a descris avertismentele emise de „un număr de organisme oficiale occidentale cu privire la posibilitatea unor atacuri teroriste în Rusia” drept „provocatoare”.

La acea vreme, el a declarat că „acest lucru echivalează cu șantaj pur și simplu” și „o încercare de a destabiliza societatea”.