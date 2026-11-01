Atacurile israeliene din Fâșia Gaza au ucis duinică cel puțin opt persoane, printre care și un copil, potrivit spitalelor, în ciuda unui armistițiu de un an, transmite BBC.

„Fiul meu și copilul lui au fost martirizați. Stăteau în cortul lor, fără să deranjeze pe nimeni și nu se întâmpla nimic altceva în zonă când, dintr-o dată, o rachetă i-a lovit și au fost martirizați”, a declarat Ali Oweis pentru agenția de știri AFP. „Nu există armistițiu; războiul este în desfășurare – nu vedeți?”

Un armistițiu a intrat în vigoare în Gaza în octombrie anul trecut, dar atacurile aeriene israeliene au continuat aproape zilnic.

Cinci polițiști, cu vârste cuprinse între 23 și 53 de ani, au fost uciși la Khan Yunis, în sud, iar alte trei persoane au fost ucise în oraşul Gaza, a anunţat într-un comunicat Apărarea Civilă, o organizaţie de salvare care operează sub autoritatea mişcării islamiste Hamas, care se află la putere în enclavă.

Spitalele locale au confirmat că au primit atât cadavrele, cât şi răniţii.

Israelul spune că a vizat „un terorist”

„Avioane ale ocupaţiei (israeliene) au ţintit mai mulţi poliţişti aflaţi în timpul serviciului” la Khan Yunis, anunţă Ministerul de Interne din Fâşia Gaza.

Armata israeliană, contactată de AFP, a declarat că a ţintit „un terorist” în sudul enclavei palestiniene „şi mai mulţi alţii în nord”.

Ea a dat asigurări că este „pe cale să examineze rezultatul atacurilor”.

În orașul Gaza, la nord, oficialii spitalului au declarat că un atac cu rachete a lovit un grup de civili lângă școala din Cairo, în cartierul Al-Rimal, ucigând trei persoane, inclusiv un băiat de patru ani.

În orașul Khan Younis, din sudul țării, ministerul de interne condus de Hamas a declarat că un atac cu drone a vizat un grup de ofițeri de poliție din zona Al-Mawasi, ucigând cinci dintre aceștia în timp ce își îndeplineau atribuțiile de rutină.

În fața Spitalului Shifa din orașul Gaza, o înregistrare video arată o mulțime de bărbați adunați să se roage lângă doi saci mortuari și micuțul corp al copilului, care era înfășurat într-un prosop alb.

La spitalul Nasser din Khan Younis, mai multe femei plângeau în timp ce sacii mortuari zăceau pe podea, conform unei înregistrări video.

Ofensiva Israelului din Gaza după atacul din 7 octombrie

Ofensiva militară israeliană lansată în Fâşia Gaza după un atac fără precedent al Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, a condus la deplasarea aproape a întregii populaţii a acestui terioriu palestinian şi s-a soldat cu peste 74.500 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii, ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU.

De atunci, 1.580 de persoane au fost ucise, potrivit ministerului sănătății din Gaza, condus de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU. Israelul susține că vizează Hamas, dar adesea sunt uciși și civili.

Între timp, un plan de pace pentru Gaza, mediat de administrația Trump, a stagnat.

Încetinirea focului a dus la eliberarea a mii de palestinieni deținuți de Israel în schimbul tuturor celor 48 de ostatici rămași în Gaza și la un acord de încheiere a războiului – declanșat de atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, când aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice.

De la începutul războiului, 74.594 de persoane au fost ucise în Gaza, potrivit ministerului sănătății din teritoriu.