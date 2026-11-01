Pisica transilvăneană (Transylvanian) este o rasă de patrimoniu, bazată pe liniile de sânge pur găsite în munții Carpați. Rasa nu este încă omologată, pentru că o decizie definitivă va putea fi luată abia peste doi ani, când se va naște a 4-a generație de pui.

Seamănă cu un lup și are o blana cenușie, numită și blană de tip carpatic sau „sare și piper”.

Cum e pisica Transylvanian

„Cu extremitățile mai deschise la culoare fața de siameze, care le au mai închise, au o blană care e un fel de sare și piper, alb cu negru, fire de alb lângă fire de negru. Am mai descoperit că au un temperament absolut aparte, o pisică din libertate poate să fie destul de agresivă, aceste pisici nu sunt deloc agresive, aceste pisici nu scot gheruțele, sunt absolut incredibile”, a descris-o Alexandru Elian pentru ProTV.

O expertă în genetica pisicilor recunoscută la nivel mondial a observat pentru prima dată specia și a rugat federațiile romanești să se ocupe de studiul acesteia.

„Extrem de sănătoase, cu bagaj genetic extrem de bun. Două federații internaționale au proceduri pentrur recunoașterea și înregistrarea raselor care țin de pedictibilitate, sănătate, parte genetică, cum se diferențiază de alte rase. Sunt multe lucruri care se iau în considerare până când se poate pirmi aprobarea finală. Noi suntem în acest moment în faza în care suntem la a 3-a generație. Trebuie să ajungem la 4 generații pentru a obține recunoașterea finală”, a adăugat el.

Cerere de omologare

La 24 august 2026, Beverly Elian a depus cererea ca pisica Transylvanian să intre în programul The International Cat Association (TICA) ca Transfer New Breed for Registration Only.

Cererea se află în analiză și nu reprezintă încă recunoaștere TICA, scrie Alexandru Elian pe pagina consacrată rasei.

Dacă cererea este aprobată, această primă etapă ar permite înregistrarea la TICA a exemplarelor eligibile. Nu ar acorda rasei drept de participare în Championship.

Succesiunea obișnuită este Registration Only, Preliminary New Breed, Advanced New Breed și apoi Championship. Întregul proces este estimat la aproximativ patru ani, în funcție de respectarea regulilor TICA, dezvoltarea și distribuția geografică a populației înregistrate, participarea la expoziții și aprobările necesare în fiecare etapă.