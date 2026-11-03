Rusia pregătește viitoarele „soții tradiționale” încă de pe băncile școlii. Fetele învață să gătească și nu au voie să poarte pantaloni

În Rusia se extinde un program educațional prin care fetele cu vârste între 10 și 16 ani sunt pregătite pentru rolul de soții și mame. Elevele învață să gătească, să danseze și să îngrijească locuința, dar trebuie să respecte și reguli vestimentare stricte. Proiectul, finanțat de autoritățile locale, a primit recent aviz favorabil din partea unei instituții federale care verifică programele școlare.

Inițiativa amintește de Institutele pentru Fecioare Nobile din Rusia țaristă, unde tinerele din familiile aristocratice erau pregătite pentru căsătorie și viața de familie. Acum, un model asemănător este readus în școlile rusești, pe fondul politicilor Kremlinului de promovare a valorilor tradiționale. Programul a fost lansat în 2024, în patru școli din regiunea Udmurtia, aflată în centrul Rusiei. Ulterior, acesta a ajuns și în regiunea Krasnodar, precum și în Crimeea, peninsula ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014.

Potrivit The Times, în prezent există 22 de clase speciale în 13 școli, la care participă aproximativ 400 de eleve.

Fetele trebuie să poarte rochii și primesc broșe la ceremonia de inițiere

Programul a fost creat de Olga Novgorodțeva, președinta Uniunii Femeilor Ortodoxe din Udmurtia. Aceasta consideră că vestimentația joacă un rol important în educația fetelor, motiv pentru care elevele nu au voie să poarte pantaloni. Uniforma este alcătuită dintr-o rochie bleumarin, cu guler alb, ciorapi albi și pantofi negri. Potrivit fondatoarei, îmbrăcămintea trebuie să le amintească fetelor „să fie feminine, manierate și blânde”.

Pe lângă materiile obișnuite, elevele participă la cursuri de gastronomie, floristică, istoria modei, artă și tradiții de nuntă. Programul include și lecții despre moralitate, susținute de preoți ortodocși.

Un moment important este ceremonia de inițiere, în cadrul căreia participantele primesc o broșă cu litera D. Aceasta simbolizează, printre altele, virtutea și demnitatea. Din acel moment, elevele sunt numite „fecioare nobile”.

La o astfel de ceremonie, organizată pe 6 octombrie la Ijevsk, au participat parlamentari și reprezentanți ai autorităților locale. Imaginile publicate pe rețeaua socială VKontakte arată sute de fete îmbrăcate identic, fiecare ținând câte un trandafir alb.

Programul a primit aprobarea unei instituții federale

Deși participarea nu este obligatorie, inițiativa beneficiază de sprijinul autorităților. În octombrie, programul a primit un aviz favorabil privind respectarea standardelor educaționale federale. Proiectul este coordonat în prezent de Gimnaziul Ortodox Sfântul Vasile cel Mare, o instituție privată din apropierea Moscovei, fondată de o companie controlată de omul de afaceri ultraconservator Konstantin Malofeev. Acesta este cunoscut pentru promovarea valorilor ortodoxe și naționaliste și pentru apropierea sa de ideologia Kremlinului.

Deocamdată, introducerea obligatorie a programului la nivel național nu a fost aprobată. Totuși, autoritățile ruse au început să testeze și alte inițiative educaționale axate pe familie.

Printre acestea se numără o materie dedicată studiilor familiale, prin care elevilor le sunt prezentate valorile morale și spirituale promovate de stat. Extinderea acestor programe are loc într-un context în care Rusia încearcă să combată scăderea natalității. Țara înregistrează o rată a fertilității de aproximativ 1,4 copii pentru fiecare femeie.

În ultimii ani, Kremlinul a adoptat mai multe măsuri pentru încurajarea familiilor numeroase. În 2022, Vladimir Putin a reintrodus titlul de „Mamă Eroină”, acordat femeilor care au cel puțin zece copii.