VIDEO Tot mai multe firme din România iau în calcul concedieri. Avertismentul premierului Luca Niculescu privind piața muncii și rezolvarea șomajului în rândul tinerilor

Premierul Luca Niculescu a fost prezent la lansarea unui studiu de referință pentru mediul de afaceri. Evenimentul a marcat publicarea celei de-a treia ediții a Barometrului Antreprenorilor. Șeful guvernului a subliniat importanța dialogului constant cu investitorii români și străini. El a menționat întâlnirile recente cu patronatele și cu sindicatele.

Conform datelor prezentate, economia se confruntă cu o reticență clară din partea sectorului privat.

„Ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a coborât de la peste jumătate în 2024 la doar o treime în prezent. Sarcina mea și a guvernului pe care îl conduc este de a reda antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere”, a declarat Luca Niculescu.

Această statistică reprezintă o provocare directă pentru noul executiv. Guvernul trebuie să redea antreprenorilor încrederea și apetitul pentru creștere economică.

Piața muncii și finanțarea de pe piețele externe

O altă problemă majoră vizează forța de muncă din România. Multe firme anticipează posibile concedieri în perioada următoare. Doar o mică parte dintre companii plănuiesc noi angajări. Premierul a atras atenția asupra tinerilor sub 28 de ani.

„Suntem țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare pondere a tinerilor până în 28 de ani care nu au un loc de muncă și aceasta, vreau să vă spun foarte ferm, este una dintre prioritățile guvernului pe care îl conduc”, a subliniat șeful executivului.

Executivul a demarat deja discuții cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor pentru rezolvarea acestei crize majore.

În paralel cu aceste provocări sociale, șeful guvernului a prezentat noi date financiare importante. Statul român a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale de capital. Aceasta este prima emisiune de euroobligațiuni realizată după instalarea noului guvern. Cererea din partea investitorilor a dublat suma împrumutului inițial. Luca Niculescu a interpretat acest interes drept un semnal de încredere în stabilitatea țării. Ministrul Finanțelor a coordonat această operațiune alături de specialiștii din Banca Națională.

Parteneriatul cu Republica Moldova și parcursul european

Premierul a subliniat că la două decenii de la aderarea la Uniunea Europeană, mediul de afaceri rămâne ancorat în valorile occidentale. Patru din cinci antreprenori români se declară susținători ai direcției pro-europene. Produsul Intern Brut al țării s-a triplat în această perioadă. De asemenea, infrastructura a depășit pragul de 1.200 de kilometri de autostradă. Procesul de aderare la OCDE se află în faza finală.

Niculescu a reiterat importanța relațiilor economice bilaterale cu Republica Moldova. El a încurajat prezența investitorilor români peste Prut și a companiilor moldovenești pe piața locală. Șeful guvernului a pledat pentru un nou patriotism economic.

„Cred că avem nevoie toți de un nou patriotism economic, construit pe baze pragmatice europene și un veritabil parteneriat inteligent pentru prosperitatea României, în care antreprenorii români și investitorii străini își dau mâna și construiesc împreună”, a concluzionat premierul.