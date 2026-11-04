Cațavencii.ro: Crizele lor și crizele noastre

Adevărul e că situația internațională a fost cea care, culmea, i-a salvat de fiecare dată pe ratații din politica românească: Vine mereu câte o criză internațională care acoperă rahatul făcut de ai noștri pe plan intern.

Vă amintiți cu liberalizarea energiei? Ni se spunea: „Aa, păi va fi concurență, prețurile vor scădea imediat”. Oo, da. A fost fix invers, au explodat prețurile. Dar apoi a venit criza în toată lumea și prostia românească s-a dizolvat în criza mondială a energiei.

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