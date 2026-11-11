Angajații români încasează cel mai mic salariu net din UE. Cât le iau taxele față de bulgari

Ritm mai alert decât media europeană

Raportat la angajații cu normă întreagă, salariul mediu brut pe an s-a ridicat în 2025 la 20.818 euro în România, cu 7,3% peste cei 19.397 de euro din 2024, potrivit analizei Profit.ro.

Pentru comparație, media UE a urcat în aceeași perioadă de la 39.800 la 41.500 de euro, adică un plus de 4,3%.

Avansul cu trei puncte procentuale mai rapid a făcut ca salariul mediu românesc să urce de la 48,7% din nivelul european în 2024 la 50,2% în 2025. Practic, dacă în 2024 câștigul brut al unui român nu ajungea nici la jumătate din media UE, un an mai târziu a trecut de acest prag.

De aproape trei ori mai mult într-un deceniu

Pe termen lung, recuperarea decalajului se vede și mai clar. De la 7.051 euro în 2015, câștigul mediu anual ajustat a urcat la 20.818 euro în 2025. Creșterea, exprimată nominal și cumulat în euro, este de circa 195%, ceea ce echivalează aproape cu o triplare în zece ani, arată sursa citată.

Evoluția nu a fost însă uniformă. Salariul mediu pe an se situa la 12.681 euro în 2020 și la 15.064 euro în 2022. A urcat apoi la 18.093 euro în 2023, la 19.397 euro în 2024 și la 20.818 euro în 2025. Pe ultimii cinci ani, avansul nominal, socotit în euro, este de aproximativ 64%.

Tot în partea de jos a clasamentului brut

Chiar și cu acest progres, România se menține printre ultimele state din Uniunea Europeană când vine vorba de nivelul salariilor brute. În 2025, doar trei țări au avut valori mai mici: Bulgaria (16.201 euro), Grecia (18.772 euro) și Ungaria (20.138 euro).

Și alte economii din Europa Centrală și de Est o devansează. Media anuală este de 23.853 euro în Polonia, de 25.755 euro în Cehia și de 26.933 euro în Croația.

Chiar dacă decalajul se micșorează, România are încă mult de recuperat până la țările cu salarii mai mari, conform aceleiași surse.

Netul, pe ultimul loc în Uniune

Imaginea se schimbă atunci când calculul pornește de la salariul net, adică de la suma pe care angajatul o primește efectiv, după reținerea impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Pentru cazul-tip al unui salariat singur și fără copii, plătit la nivelul mediu, venitul net anual a fost în 2025 de 13.877 euro în România, cea mai mică valoare din Uniunea Europeană.

Bulgaria, ultima la salariul brut ajustat, trece înaintea României la venitul net, cu 14.450 euro pe an. Angajatul bulgar câștigă astfel cu 573 euro mai mult anual, adică aproape 48 de euro în fiecare lună.

Mai sus se plasează Ungaria, cu 15.432 euro net pe an, Polonia, cu 19.086 euro, și Cehia, cu 20.901 euro.

Cum media europeană este de 29.954 euro anual, venitul net al unui român reprezintă în jur de 46,3% din aceasta, potrivit sursei citate.

Cât rămâne din brut, la noi și la bulgari

Fără deduceri sau facilități fiscale, un salariat din România achită 25% contribuție la pensie și 10% la sănătate, plus un impozit pe venit de 10%, calculat pe suma rămasă după contribuții.

Cumulate, reținerile ajung la 41,5% din brut, astfel că angajatului îi rămân 58,5%.

În Bulgaria, angajatul plătește de regulă contribuții sociale de 13,78%, iar impozitul de 10% se aplică tot după deducerea acestora. Pentru câștigurile situate sub plafonul de contribuții, salariatul bulgar păstrează în jur de 77,6% din brut.

Diferența se menține și atunci când întreaga fiscalitate, inclusiv partea achitată de angajator, este pusă în raport cu costul total al muncii.

Conform calculelor Tax Foundation Europe pentru 2025, povara fiscală pe muncă a fost de 42,79% în România și de 34,91% în Bulgaria.

Concluzia analizei este că, deși salariile brute românești le depășesc pe cele bulgărești, „sistemul de taxare reduce avantajul înainte ca banii să ajungă la angajați”.

Ce poate cumpăra efectiv un salariu

Ultima parte a analizei compară ce își permite un salariat român cu ce își permit cei din celelalte state.

„După ajustarea la puterea de cumpărare, România urcă de pe ultimul pe locul 24 în UE. Diferențele dintre salariile nete se reduc atunci când sunt luate în calcul prețurile bunurilor și serviciilor din fiecare țară”, se mai arată în analiza Profit.ro.