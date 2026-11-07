Reluarea producției după trei luni de oprire

Potrivit premierului, reactorul a fost repornit vineri seară, iar în următoarele 24 de ore urmează să ajungă la capacitatea maximă.

Niculescu a precizat că a urmărit din camera de comandă creșterea treptată a producției și că, la momentul declarațiilor, Unitatea 1 funcționa la jumătate din capacitate.

Repornirea reduce presiunea asupra sistemului energetic și ar urma să scadă importurile, mai ales în orele de vârf, a explicat premierul.

„Este o veste bună, este o veste foarte bună, pentru că Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării”, a declarat Luca Niculescu în conferință de presă.

Unitatea 2, analizată luni

În privința Unității 2, premierul a anunțat că luni va avea loc o analiză privind starea reactorului și posibilitatea repornirii lui, fără să indice un termen.

Șeful Executivului a spus că nu vrea să anticipeze o decizie care ține de specialiști: „Nu vreau să mă angajez la chestiuni pe care evident că nu le controlez așa cum le controlați dumneavoastră, dar sper că și aici veștile să fie foarte bune foarte curând”, a spus premierul.

O scădere a Dunării neanticipată nici de specialiști

Niculescu a subliniat că nivelul Dunării a scăzut într-o măsură pe care, potrivit specialiștilor centralei, nimeni nu o prevăzuse.

Studiile de predictibilitate nu estimau un asemenea scenariu nici pentru următorul secol: „O astfel de situație nu era estimată nici într-o sută de ani, iată că s-a întâmplat”, a transmis premierul.

Bala 2 și dragarea, priorități pentru funcționarea centralei

Din acest motiv, premierul a cerut Guvernului să acorde prioritate proiectului Bala 2, prin care ar ajunge mai multă apă la centrală.

Potrivit lui Niculescu, apa ar servi la răcirea Unităților 1 și 2, dar și a celor care vor fi construite, adică 3 și 4. El a mai cerut tuturor instituțiilor să se implice serios în acest proiect și a spus că lucrările de dragare trebuie să continue permanent și rapid.

Premierul a vorbit și despre avantajele energiei nucleare.

„Energia nucleară este bună, energia nucleară este sigură, energia nucleară nu are costurile pe care le au alte tipuri de energie”, a mai spus Niculescu. Totodată, el a felicitat conducerea și angajații centralei și a mulțumit pentru turul organizat.

Pierderi de aproximativ un miliard de lei

Șeful Guvernului a estimat că oprirea din ultimele trei luni a costat în jur de un miliard de lei, adică circa 200 de milioane de euro. Premierul a comparat această sumă cu valoarea lucrărilor necesare pentru asigurarea alimentării cu apă a centralei.

La CNE Cernavodă, Niculescu a discutat cu managementul Nuclearelectrica despre activitatea și proiectele strategice ale companiei.

„Pierderile înregistrate în aceste luni sunt de aproximativ un miliard de lei. Și apropo de ce spuneam de prioritizarea acelei soluții Bala 2 – este costul pe care îl vom avea atunci când vom construi, când vom adânci acel canal pentru a face în așa fel încât securitatea apei pentru Centrala de la Cernavodă să fie asigurată. Deci cam 200 de milioane de euro, cam acestea au fost pierderile în aceste trei luni”, a mai afirmat șeful Executivului.