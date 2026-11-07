Salonul Regal din Gara de Nord, închis din nou publicului. Ce susține Radu Miruță despre decizia PSD

Fostul ministru a criticat pe Facebook restricționarea accesului într-un spațiu istoric din Gara de Nord, deschis vizitatorilor în timpul verii și rezervat acum unor evenimente private.

Publicul, scos din nou din Salonul Regal

Miruță a precizat că a decis el însuși, în timpul verii, ca salonul să fie deschis publicului, pentru ca vizitatorii să îl poată vedea.

Ulterior, a susținut fostul ministru, conducerea PSD a ministerului a restricționat din nou accesul, în cadrul unor măsuri prin care s-ar încerca anularea hotărârilor luate înainte. Potrivit lui Miruță, spațiul este păstrat acum doar pentru evenimente private.

Întrebare adresată PSD

„PSD-iștilor, cu Salonul Regal ce aveți? Și ăsta e USR-ist?”, a scris Miruță.

Miruță a reiterat că salonul a fost închis pentru un cerc restrâns: „În goana asta nebună de a da undo la tot, conducerea PSD a ministerului a decis închiderea superbului salon.

Oamenii simpli nu mai au voie înăuntru, îl țin doar pentru ei, să vină cu șinșilele la ‹evenimente închise›”, a transmis Miruță.

„Salonul Regal nu e al PSD, nu e al USR, nu e al niciunui ministru. E al oamenilor care au plătit pentru el și care trec zilnic prin Gara de Nord”, a mai scris el.

Un spațiu cu istorie

Miruță a vorbit și despre trecutul salonului, construit pe vremea lui Carol I pentru vizita unui împărat austro-ungar.

Politicianul a povestit, de asemenea, despre perioada comunistă, când spațiul a fost afectat.

„Un salon superb, realizat pe vremea lui Carol I, în 1896, pentru vizita împăratului austro-ungar Franz Josef. De-a lungul timpului a fost ciopârțit de comuniști, care au decupat până și coroana regală din covor și au pus în loc secera și ciocanul.

Dar a rămas un martor al unor momente importante, un punct emblematic al Gării de Nord și o atracție pentru călătorii care așteaptă între trenuri”, a conchis Miruță.