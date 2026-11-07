Permis de la 16 ani, dar nu pentru autoturisme obișnuite. Ce categorii pot obține adolescenții și ce condiții trebuie îndeplinite

Condițiile și numărul posesorilor

Adolescenții pot deveni conducători auto înainte de 18 ani, însă trebuie să urmeze cursurile unei școli de șoferi și să promoveze un examen teoretic și unul practic. Acordul părinților este obligatoriu.

Potrivit Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, în prezent există în România 7.755 de posesori de permis cu vârsta sub 18 ani.

Independență, dar cu limite

Pentru mulți adolescenți, vârsta de 16 ani aduce mai multă autonomie. Unii vor să ajungă singuri la școală, la antrenamente sau la activitățile de după cursuri, fără să mai depindă de programul părinților sau de transportul în comun. Legislația le dă acest drept înainte de majorat, dar doar pentru anumite vehicule, potrivit totuldespremame.ro.

Sintagma „permisul auto la 16 ani” nu desemnează permisul de categoria B, cel pentru autoturismele obișnuite, iar vehiculele permise adolescenților diferă semnificativ de cele pentru care se așteaptă majoratul.

Trei categorii deschise adolescenților

Legea rutieră prevede obținerea permisului la 16 ani pentru categoriile AM, A1 și B1, fiecare cu propriul tip de vehicule.

AM: mopede și scutere cu viteză limitată

Categoria AM acoperă mopedele cu viteză maximă constructivă de peste 25 km/h, dar de cel mult 45 km/h. Intră aici, de exemplu, unele scutere de capacitate mică și mopede electrice omologate corespunzător.

Potrivit sursei citate, părinții ar trebui să verifice documentele vehiculului înainte de achiziție. Un scuter electric sau de dimensiuni reduse nu poate fi condus automat cu permis AM, pentru că necesarul de permis îl stabilesc categoria de omologare și caracteristicile tehnice.

A1: motociclete cu capacitate redusă

De la 16 ani, adolescenții pot conduce motociclete de maximum 125 cmc, cu putere de cel mult 11 kW și un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg.

Categoria include și triciclurile cu motor de cel mult 15 kW. Motocicletele A1 ating viteze mult mai mari decât mopedele din categoria AM, așa că alegerea trebuie să țină cont de experiența adolescentului, de echipamentul de protecție și de condițiile de folosire, nu doar de dorința lui.

B1: cvadricicluri asemănătoare unei mașini mici

Categoria B1 este probabil cea mai atractivă pentru adolescenții care vor să conducă o mașină înainte de majorat.

Ea permite conducerea unor cvadricicluri, care pot avea caroserie închisă, volan, scaune și centuri de siguranță și seamănă la exterior cu autoturismele obișnuite.

Limitele tehnice sunt însă clare: masa proprie a cvadriciclului nu poate depăși 400 kg, iar pentru cele destinate transportului de mărfuri plafonul este de 550 kg, fără masa bateriilor în cazul celor electrice.

Experiența redusă, riscuri

Mulți părinți se întreabă dacă un adolescent de 16 ani este suficient de matur pentru a conduce singur în trafic.

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a atras atenția că lipsa experienței poate afecta capacitatea tinerilor de a recunoaște pericolele și de a decide rapid în situații neprevăzute.

Potrivit datelor instituției, în București au fost înregistrate în 2025 un număr de 15 accidente rutiere cu tineri de 16-17 ani care aveau permise AM, A1 sau B1. Bilanțul a fost de trei persoane rănite grav și 15 rănite ușor.