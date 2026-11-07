Accident feroviar la Suceava. 11 vagoane au scăpat de sub control și au lovit două locomotive

Un accident feroviar a avut loc în această dimineață în Suceava, la intrarea în Gara Dornești, dinspre Vicșani, la ora 12:02, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor.

Un grup de 11 vagoane de marfă s-a pus în mișcare necontrolat, deplasându-se în direcția stației Dornești. La ora 12:15, cele 11 vagoane au intrat pe linia 4 a staţiei Dorneşti, unde au lovit două locomotive aparţinând unui alt operator de transport feroviar de marfă, potrivit Monitorului de Suceava.

Mai exact, un tren care transporta cereale și care aparține firmei GGL, administrată de un cetățean ucrainean, a lovit locomotiva unui tren al unei firme private din România, GFR, potrivit Monitorului. Trenul lovit tracta vagoane cisternă, pline cu motorină.

Din primele date ale anchetei, câteva vagoane cu cereale au fost scăpate de sub control și au venit cale de circa 6 kilometri de la Vicșani spre Dornești, acolo unde au lovit trenul celor de la CFR.

În urma impactului puternic locomotiva trenului care aparține de GFR a fost distrusă în mare măsură, iar mai multe vagoane au deraiat, dintre care două cu motorină.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, iar circulația trenurilor de călători nu a fost afectată.

O anchetă este în curs de derulare pentru a stabili cum s-a putut produce acest accident. Cauzele și împrejurările producerii incidentului urmează să fie stabilite de organismele competente, în urma investigațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

„Astăzi, la ora 12:02, în staţia CF Vicşani, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, în timpul operaţiunilor de transbordare a cerealelor, un grup de 11 vagoane de marfă aparţinând Global Grain Logistic s-a pus în mişcare necontrolat, deplasându-se în direcţia staţiei Dorneşti”, a anunțat Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A, într-un comunicat.

Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași monitorizează situația și coordonează, în limitele atribuțiilor administratorului infrastructurii feroviare, măsurile necesare pentru gestionarea incidentului.

CFR S.A. a anunțat că va reveni cu informații privind evoluția situației și măsurile luate pentru eliberarea liniilor afectate.